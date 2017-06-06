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Елена Малкова
6 Июня, 2017 15:35
В Волгоградской области продолжается набор в городские волонтеры ЧМ-2018
Волгоград, 06 Июня - DIXINEWS.
В Волгоградской области продолжается набор в городские волонтеры ЧМ-2018.
Как сообщается на официальном портале Волгоградской области, уже зарегистрировано более пяти тысяч человек. Заявки поступили из 38 муниципальных образований региона.
Как рассказали в комитете молодежной политики Волгоградской области, регистрация на сайте волонтер34.рф завершится 31 августа текущего года.
Сейчас специалисты регионального волонтерского и рекрутинговых центров организуют мотивационные мероприятия по привлечению молодежи в команду городских волонтеров. С кандидатами, успешно прошедшими тестирование, проводятся интервью. На сегодня очно или в онлайн-режиме состоялось порядка 1300 интервью.
Принять участие в мировом футбольном первенстве в качестве городского волонтера может каждый желающий, если на момент проведения ЧМ-2018 ему от 16 до 80 лет, он владеет английским языком, готов пройти обучение, обладает такими качествами как доброжелательность, исполнительность, стрессоустойчивость, готовность работать в команде.
Стоит отметить, что всего Волгоградской области предстоит подготовить порядка 3,5 тысяч волонтеров.
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