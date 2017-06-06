В Волгоградской области продолжается набор в городские волонтеры ЧМ-2018

Более пяти тысяч молодых волгоградцев зарегистрировались в качестве кандидатов в городские волонтеры.

В Волгоградской области продолжается набор в городские волонтеры ЧМ-2018.

Как сообщается на официальном портале Волгоградской области, уже зарегистрировано более пяти тысяч человек. Заявки поступили из 38 муниципальных образований региона.

Как рассказали в комитете молодежной политики Волгоградской области, регистрация на сайте волонтер34.рф завершится 31 августа текущего года.

Сейчас специалисты регионального волонтерского и рекрутинговых центров организуют мотивационные мероприятия по привлечению молодежи в команду городских волонтеров. С кандидатами, успешно прошедшими тестирование, проводятся интервью. На сегодня очно или в онлайн-режиме состоялось порядка 1300 интервью.

Принять участие в мировом футбольном первенстве в качестве городского волонтера может каждый желающий, если на момент проведения ЧМ-2018 ему от 16 до 80 лет, он владеет английским языком, готов пройти обучение, обладает такими качествами как доброжелательность, исполнительность, стрессоустойчивость, готовность работать в команде.

Стоит отметить, что всего Волгоградской области предстоит подготовить порядка 3,5 тысяч волонтеров.