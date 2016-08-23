В Правительстве России обсудили концепцию развития острова Русский

Реализация утвержденной концепции стала основным вопросом прошедшего совещания Председателя Правительства России Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Концепция развития острова Русский была утверждена соответствующим распоряжением Правительства России. Документ был подготовлен Минвостокразвития России во исполнение перечня поручений Президента России по итогам Восточного экономического форума 2–3 сентября 2016 года, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Место это уникальное, думаю, все присутствующие там бывали. На острове в настоящий момент создан и работает современный кампус Дальневосточного университета, работает океанариум. Но потенциал его гораздо шире. В рамках концепции остров должен стать одной из ключевых площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Это всё очень важные цели и основные направления развития Дальнего Востока вообще и Приморья в частности. Всё это нужно делать, при этом, конечно, не забывая об уникальной природе острова. Все, кто там бывал, знают, насколько это уникальное место на Земле. И мы обязаны сделать всё, чтобы помимо его инженерного обустройства, экономического и социального развития на острове сохранялись все природные богатства, которые изначально там были», – говорил премьер.

По словам вице-премьера – полпреда Президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, «концепция предусматривает развитие острова Русский прежде всего как образовательного, научного кластера».

«Основным ограничением является то, что концепция предусматривает развитие прежде всего за счёт средств частных инвесторов при минимальном расходовании бюджетных средств – только на создание инфраструктуры. Поэтому мы идём по пути заключения соглашений, профильных для развития острова», – рассказал он.

«Восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать здесь свои проекты на сумму примерно 53 млрд рублей. Среди них – центр ядерной медицины, инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР, новые гостиничные и туристические комплексы. Для того, чтобы эти проекты стартовали и стартовали успешно, на острове Русский будет создана территория опережающего развития. Соответствующее распоряжение Правительства России подписано», – прокомментировал подписание концепции Александр Галушка.

Концепция будет реализовываться в 2017–2027 годах в два этапа.

На I этапе (2017–2022 годы) планируется обеспечить необходимые условия для привлечения частных инвестиций (предполагается создание территории опережающего социально-экономического развития, строительство дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктуры).

Концепцией определено, что бюджетное финансирование на реализацию инвестиционных проектов не может превышать 30% от объёма заявленных частных инвестиций.

В рамках I этапа планируется создать, в частности, центр международного сотрудничества с конгрессно-выставочной, гостиничной и офисной инфраструктурой, центр ядерной медицины, туристско-рекреационный центр объектов природного комплекса острова Русский, многофункциональный семейный центр с аквапарком, туристический комплекс «Владивостокская крепость», инновационно-культурный центр.

На II этапе (2023–2027 годы) предполагается реализация инвестиционных проектов и дальнейшее развитие инфраструктуры острова Русский (развитие инфраструктуры Дальневосточного федерального университета, создание технико-внедренческого парка и т.д.).

Важнейшим направлением развития острова является развитие Дальневосточного федерального университета и создание полноценного университетского города. Подписанным распоряжением предусматривается строительство II очереди ДВФУ, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран АТР.

Остров Русский станет центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний на Дальний Восток. Концепцией предусмотрено создание морского биотехнопарка, площадки для использования, тестирования и сертификации российских и иностранных высокотехнологичных систем, в том числе робототехники, морской техники, беспилотных систем. Этому будет способствовать и создание Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.

Для повышения туристической привлекательности острова Русский предусматривается введение системы Tax Free.

В целях поддержки инвесторов, реализующих проекты на острове Русский, Минвостокразвития России на ближайшие 2 года выделено 3,8 млрд. рублей средств федерального бюджета на инфраструктурное развитие его территории.

Мероприятия по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов на острове Русский, будут финансироваться за счёт федерального бюджета в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».