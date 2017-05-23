Экономика

Елена Малкова
6 Июня, 2017 07:37

Свердловская область заняла второе место в рейтинге делового гостеприимства

Екатеринбург.
Источник фото: екатеринбург.рф
Екатеринбург, 06 Июня - DIXINEWS.

Свердловская область заняла второе место после Республики Татарстан в рейтинге делового гостеприимства регионов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области, рейтинг был составлен «Клубом лидеров» и телеканалом «Россия 24». Высокая оценка поставлена предпринимателями, планирующими инвестировать в Свердловскую область. Результаты рейтинга представлены в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Клуб лидеров» - партнер Агентства стратегических инициатив, в него входят успешные предприниматели из разных сфер отечественной экономики в российских регионах.

Стоит отметить, что губернатором Евгением Куйвашевым поставлена задача создания максимально благоприятной среды для инвестирования в регион.

Рейтинг составлялся впервые по итогам визита в Свердловскую область «тайного покупателя» - реального предпринимателя, планирующего расширение своего бизнеса в регионе.

Прежде всего, оценивается работа институтов развития и порядок сопровождения инвестора. По итогам «контрольной закупки», которую провел потенциальный инвестор, Свердловская область набрала 83,9 балла из 100 возможных. Всего было изучено 75 параметров, включающих работу властей и институтов развития, наличие и качество производственных площадок, уровень комфортности городской инфраструктуры. В частности, высокую оценку получили командная работа регионального министерства инвестиций и развития, Корпорации развития Среднего Урала и уровень сервиса в аэропорту Кольцово.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Правительстве России обсудили концепцию развития острова Русский
«Дальневоcточный гектар» предлагают осваивать с помощью высоких технологий
Более пяти тысяч россиян трудоустроены на предприятиях Дальнего Востока при поддержке АРЧК ДВ

Светлана Чупшева: Москва серьезно постаралась, чтобы улучшить инвестклимат
Путин: академики в состоянии самостоятельно выбрать себе президента
Путин наградил Гранина за гуманитарные достижения
Жители Ставрополья атаковали Пучкова вопросами о компенсациях
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Правительстве России обсудили концепцию развития острова Русский
Екатеринбург, 06 Июня, 07:37.
Свердловская область заняла второе место в рейтинге делового гостеприимства
Россия, Москва, 05 Июня, 20:05.
«Дальневоcточный гектар» предлагают осваивать с помощью высоких технологий
Самара, 05 Июня, 19:10.
В Самаре на демонтаж незаконных рекламных конструкций направлено 4,3 млн рублей
Москва, 05 Июня, 17:00.
В Москве проэкзаменуют студентов по информационной безопасности
Россия, Москва, 05 Июня, 16:47.
Более пяти тысяч россиян трудоустроены на предприятиях Дальнего Востока при поддержке АРЧК ДВ
Москва, 05 Июня, 16:44.
В день рождения Пушкина пройдет флешмоб в соцсетях
Казань, 05 Июня, 16:19.
Современные производственные линии принесли ОАО «БКК» новые награды в конкурсах
Республика Ингушетия, 05 Июня, 15:32.
В Ингушетии открылись три сельских Дома культуры в рамках федеральной программы
Москва, 05 Июня, 15:22.
В убийстве Вороненкова нашли связь с экс-главой ФСКН Виктором Черкесовым
Казань, 05 Июня, 13:05.
Казань вошла в топ-3 российских городов для путешествий на летние выходные дни
Ростов-на-Дону , 05 Июня, 11:38.
В Ростовской области на переселение из аварийного жилья направят почти миллиард рублей
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт