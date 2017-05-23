Свердловская область заняла второе место в рейтинге делового гостеприимства

Свердловская область заняла второе место после Республики Татарстан в рейтинге делового гостеприимства регионов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области, рейтинг был составлен «Клубом лидеров» и телеканалом «Россия 24». Высокая оценка поставлена предпринимателями, планирующими инвестировать в Свердловскую область. Результаты рейтинга представлены в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Клуб лидеров» - партнер Агентства стратегических инициатив, в него входят успешные предприниматели из разных сфер отечественной экономики в российских регионах.

Стоит отметить, что губернатором Евгением Куйвашевым поставлена задача создания максимально благоприятной среды для инвестирования в регион.

Рейтинг составлялся впервые по итогам визита в Свердловскую область «тайного покупателя» - реального предпринимателя, планирующего расширение своего бизнеса в регионе.

Прежде всего, оценивается работа институтов развития и порядок сопровождения инвестора. По итогам «контрольной закупки», которую провел потенциальный инвестор, Свердловская область набрала 83,9 балла из 100 возможных. Всего было изучено 75 параметров, включающих работу властей и институтов развития, наличие и качество производственных площадок, уровень комфортности городской инфраструктуры. В частности, высокую оценку получили командная работа регионального министерства инвестиций и развития, Корпорации развития Среднего Урала и уровень сервиса в аэропорту Кольцово.