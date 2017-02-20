«Дальневоcточный гектар» предлагают осваивать с помощью высоких технологий

Около 400 заявок из 35 регионов России поступило в рамках конкурса идей по освоению «дальневосточных гектаров», сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Организаторы конкурса отмечают высокий интерес граждан к высокотехнологической номинации – инновационные решения используются в четверти проектов по освоению «дальневосточного гектара».

Всего же на конкурс принимаются работы по шести номинациям: «Малоэтажное жилищное строительство», «Сельское хозяйство», «Туризм и рекреация», «Инновационные/технологичные решения», «Экологическая и социально ориентированная деятельность», «Поселения».

«Дальний Восток — это территория опережающего развития страны, ключевой регион для российских и зарубежных инвестиций. Мы понимаем, что главными источниками развития и ДФО, и страны должны быть люди и технологии. Они — главный драйвер преобразований и экономического роста. Наша компания понимает огромный потенциал в развитии человеческого капитала и делает ставку на инвестиции в высокие технологии. Поэтому номинация «Инновационные / технологичные решения» стала для нас приоритетной для поддержки. Мы рады помочь конкурсу идей «Дальневосточный гектар», войти в состав жюри и поддержать автора лучшего проекта специальным призом, который будет вручен победителю в рамках Восточного экономического форума», - прокомментировал соорганизатор конкурса, член совета директоров, управляющий директор ИК «CRESCO Finance» Андрей Сырчин.

Среди поступивших на конкурс инновационных проектов отмечается большое количество необычных, но, одновременно с тем, вполне реализуемых идей, среди которых организация на «дальневосточном гектаре» 3D-лаборатории, открытие биовегетария и создание высокотехнологичных сельскохозяйственных предприятий. Отмечается глубокая проработка как самих идей, так и финансового обоснования – граждане планируют использовать технологии 21 века практически во всех отраслях малого бизнеса и повседневной жизни.

Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет значительные возможности для ведения своего дела – граждане могут заниматься на земельном участке любой деятельностью, не запрещенной законом.

«Мы ставим для себя целью показать насколько широк спектр возможностей для самореализации на Дальнем Востоке. Агентство собирает и популяризирует идеи по освоению «дальневосточных гектаров» - сегодня на сайте АРЧК ДВ опубликованы более 35 модельных решений. И в каждом из них проработана структура и порядок экономических расчетов. Достаточно лишь выбрать интересующее направление, адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия и учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе», - рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Напомним, что у граждан, желающих заниматься бизнесом на Дальнем Востоке, есть возможность пройти обучение по программе развития микро- и малого предпринимательства — «Бизнес класс», организованной Сбербанком и Google при поддержке АРЧК ДВ. Уникальные практические навыки можно получить в серии онлайн модулей и очных мастер-классов. Самые активные участники смогут заручиться поддержкой наставника и сделать первые шаги под его руководством. Зарегистрироваться в «Бизнес классе» и получить более подробную информацию о программе можно на сайте www.business-class.pro.

Инициатором конкурса идей «дальневосточный гектар» выступает АРЧК ДВ при поддержке Минвостокразвития России и Общественного совета Минвостокразвития России. Соорганизаторы предусмотрели грантовую и призовую поддержку авторам лучших работ.

Прием заявок на конкурс идей «Дальневосточный гектар» продлится до 15 июля 2017 года. С положением о Конкурсе идей и призами по номинациям можно ознакомиться на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Конкурсные заявки принимаются через форму, размещенную по адресу http://hcfe.ru/contest/. К оформлению презентации предъявляются минимальные требования.