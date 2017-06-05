Общество

Елена Малкова
5 Июня, 2017 19:10

В Самаре на демонтаж незаконных рекламных конструкций направлено 4,3 млн рублей

Демонтаж незаконной рекламной конструкции.
Источник фото: samadm.ru
Самара, 05 Июня - DIXINEWS.

В Самаре продолжается работа по демонтажу незаконных рекламных конструкций.

Как сообщили в пресс-службе администрации Самары, работы по демонтажу проводятся в соответствии с утвержденным графиком.

В понедельник, 5 июня, в рамках муниципального контракта были демонтированы две незаконные рекламные конструкции, установленные на улице Солнечная, 50. Демонтаж занял около полутора часов, после чего рекламный щит и бетонное основание были отправлены на хранение. В течение месяца хозяин конструкций может забрать свою собственность.

«Физическое лицо должно оплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, юридическое – от 500 тысяч рублей. Как правило, желающих заплатить штраф не находится, поэтому демонтированные конструкции обычно утилизируются, - сообщил заместитель руководителя отдела организации торгов, выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного оформления Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самары Дмитрий Рязанов.

Всего на демонтаж незаконных рекламных конструкций в текущем году направлены средства в размере 4,3 млн рублей.

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