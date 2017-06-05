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Алексей Мирный
5 Июня, 2017 17:00
В Москве проэкзаменуют студентов по информационной безопасности
Москва, 05 Июня - DIXINEWS.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) совместно с Правительством города Москвы проведут квалификационный экзамен по информационной безопасности среди выпускников вузов.
Мероприятие пройдёт в рамках независимой оценки качества высшего образования.
Одна из ведущих российских компаний в данной сфере, станет первой, на базе которой стартует практический этап добровольного экзамена выпускников вузов. 9 июня студенты нескольких высших учебных заведений будут сдавать практику представителям компании. Отличившиеся учащиеся смогут претендовать на трудоустройство. Апробация добровольного квалификационного экзамена выпускников вузов организована по профессиям, особенно востребованным на рынке труда столицы. Так на этот раз проведут испытания по информационной безопасности.
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