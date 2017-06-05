В день рождения Пушкина пройдет флешмоб в соцсетях

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, Министерство культуры Российской Федерации и социальная сеть ВКонтакте запускают специальную серию стикеров по мотивам его произведений.

Героями стикеров стали герои сказок и поэм, романов «Евгений Онегин» и «Дубровский», а также сам Пушкин.

Кроме того, Министерство культуры Российской Федерации совместно с социальной сетью ВКонтакте, Государственным музеем А.С.Пушкина, Государственным академическим Большом театром России и Государственным историческим музеем 6 июня запускает в интернете флешмоб, посвященный дню рождения Пушкина. Пользователи сетей могут поздравить поэта с днем рождения, а также рассказать о том, что значит для каждого из них великий русский поэт и его творческое наследие.

Официальными хештегами флешмоба станут #Пушкиннашевсё и #allweneedisPushkin. Авторы самых оригинальных и интересных поздравлений получат призы от ведущих музеев и театров: билеты на премьеру оперы «Пиковая дама» в Государственном академическом Большом театре России, билеты в Государственный исторический музей, либо индивидуальную экскурсию в Государственном музее А.С.Пушкина в Москве.