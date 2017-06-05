Культура

Алексей Мирный
5 Июня, 2017 16:44

В день рождения Пушкина пройдет флешмоб в соцсетях

Источник фото: dixinews.ru
Москва, 05 Июня - DIXINEWS.

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, Министерство культуры Российской Федерации и социальная сеть ВКонтакте запускают специальную серию стикеров по мотивам его произведений.

Героями стикеров стали герои сказок и поэм, романов «Евгений Онегин» и «Дубровский», а также сам Пушкин.

Кроме того, Министерство культуры Российской Федерации совместно с социальной сетью ВКонтакте, Государственным музеем А.С.Пушкина, Государственным академическим Большом театром России и Государственным историческим музеем 6 июня запускает в интернете флешмоб, посвященный дню рождения Пушкина. Пользователи сетей могут поздравить поэта с днем рождения, а также рассказать о том, что значит для каждого из них великий русский поэт и его творческое наследие.

Официальными хештегами флешмоба станут #Пушкиннашевсё и #allweneedisPushkin. Авторы самых оригинальных и интересных поздравлений получат призы от ведущих музеев и театров: билеты на премьеру оперы «Пиковая дама» в Государственном академическом Большом театре России, билеты в Государственный исторический музей, либо индивидуальную экскурсию в Государственном музее А.С.Пушкина в Москве.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
В Ингушетии открылись три сельских Дома культуры в рамках федеральной программы
В Челябинске пройдет XVI международный джазовый фестиваль
Студия «Визарт» завершит съемки продолжения «Котенка с улицы Лизюкова» в июне

В Москве проходит анимационный фестиваль "Мультимир"
Благотворительный заезд Rally Peace 2017
Кудрин — в интервью RT: про антироссийские санкции, соглашение ОПЕК и биткоины
Мировой рекорд по поеданию пончиков в Санта-Монике
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дальневоcточный гектар» предлагают осваивать с помощью высоких технологий
Самара, 05 Июня, 19:10.
В Самаре на демонтаж незаконных рекламных конструкций направлено 4,3 млн рублей
Москва, 05 Июня, 17:00.
В Москве проэкзаменуют студентов по информационной безопасности
Россия, Москва, 05 Июня, 16:47.
Более пяти тысяч россиян трудоустроены на предприятиях Дальнего Востока при поддержке АРЧК ДВ
Москва, 05 Июня, 16:44.
В день рождения Пушкина пройдет флешмоб в соцсетях
Казань, 05 Июня, 16:19.
Современные производственные линии принесли ОАО «БКК» новые награды в конкурсах
Республика Ингушетия, 05 Июня, 15:32.
В Ингушетии открылись три сельских Дома культуры в рамках федеральной программы
Москва, 05 Июня, 15:22.
В убийстве Вороненкова нашли связь с экс-главой ФСКН Виктором Черкесовым
Казань, 05 Июня, 13:05.
Казань вошла в топ-3 российских городов для путешествий на летние выходные дни
Ростов-на-Дону , 05 Июня, 11:38.
В Ростовской области на переселение из аварийного жилья направят почти миллиард рублей
Уфа, 05 Июня, 10:54.
Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Республики Башкортостан
Омск, 05 Июня, 10:17.
С городских дорог Омска вывезли почти 30 000 тонн пыли и грязи
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт