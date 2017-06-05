|
Алексей Мирный
5 Июня, 2017 16:44
В день рождения Пушкина пройдет флешмоб в соцсетях
Москва, 05 Июня - DIXINEWS.
6 июня, в день рождения Александра Пушкина, Министерство культуры Российской Федерации и социальная сеть ВКонтакте запускают специальную серию стикеров по мотивам его произведений.
Героями стикеров стали герои сказок и поэм, романов «Евгений Онегин» и «Дубровский», а также сам Пушкин.
Кроме того, Министерство культуры Российской Федерации совместно с социальной сетью ВКонтакте, Государственным музеем А.С.Пушкина, Государственным академическим Большом театром России и Государственным историческим музеем 6 июня запускает в интернете флешмоб, посвященный дню рождения Пушкина. Пользователи сетей могут поздравить поэта с днем рождения, а также рассказать о том, что значит для каждого из них великий русский поэт и его творческое наследие.
Официальными хештегами флешмоба станут #Пушкиннашевсё и #allweneedisPushkin. Авторы самых оригинальных и интересных поздравлений получат призы от ведущих музеев и театров: билеты на премьеру оперы «Пиковая дама» в Государственном академическом Большом театре России, билеты в Государственный исторический музей, либо индивидуальную экскурсию в Государственном музее А.С.Пушкина в Москве.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт