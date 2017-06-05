Современные производственные линии принесли ОАО «БКК» новые награды в конкурсах

Открытое акционерное общество «Булочно-кондитерский комбинат» было образовано в 1986 далёком году и имеет богатые традиции.

Меняется всё вокруг, но БКК смогло сохранить высокие стандарты работы.

В Республики Татарстан, данное предприятие является одним из крупнейших в хлебопекарной отрасли. Также оно быстрыми темпами развивается и имеет хорошие перспективы на российском рынке.

ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» сегодня оснащен самым новым оборудованием. Здесь выпускается широкий ассортимент различной кондитерской и хлебобулочной продукции. Есть чешские, итальянские, австрийские и, конечно, отечественные производственные линии.

Только завод «БКК» имеет автоматические линии по изготовлению хлебной и вафельной продукции, снабженные системами контроля за температурой хлеба. Уникальная линия производства «Рондо», может изготавливать около 60 видов различных изделий одновременно.

Также стоит отметить, что ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» является постоянным участником и призером различных промышленных конкурсов. Всего более 50 наград удостоился завод за свою карьеру. И большинство из них получены в последние три года. Это - почётные и золотые медали, и дипломы 1-й степени, которые Международной выставке пищевой промышленности, проходящей ежегодно в России. Кроме того, БКК - призёр «Продэкспо», удостоен нескольких дипломов, которыми награждают на Всероссийском смотре качества кондитерских изделий.