В Ингушетии открылись три сельских Дома культуры в рамках федеральной программы

4 июня, в день 25-летия Республики Ингушетии, в сельских поселениях Галашки, Кантышево и Сагопши прошли церемонии открытия сразу трех Домов культуры, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Их строительство было начато в 2016 году за счет федеральной программы поддержки села «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

Общая сумма средств, выделенных из федерального бюджета, составила около 90 миллионов рублей.

Федеральную целевую программу строительства и реконструкции сельских ДК осуществляет Министерство культуры РФ. В 2016 году из федерального бюджета были выделены средства на строительство и реконструкцию 30 районных домов культуры. Эта программа оказалась так востребована в регионах, что в этом году Министерство культуры Российской Федерации в рамках перераспределения субсидий на поддержку отрасли предусмотрело средства в объеме 1,5 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских ДК по принципу софинансирования в наиболее проблемных регионах. До конца 2017 года планируется осуществить реконструкцию более ста домов культуры. Программа также получила поддержку «Единой России», которая выделила на эти цели дополнительные средства. 1,4 млрд рублей будут направлены на модернизацию сельских ДК в 71 субъекте Российской Федерации.

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, выступая на церемонии открытия ДК в Кантышево, отметил, что Дом культуры «обеспечит занятость молодежи, развитие ее творческого потенциала, а также станет местом для досуга и собраний местных жителей, обсуждения насущных проблем и нужд села». Глава Ингушетии поблагодарил Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского за оказанную помощь и содействие в строительстве новых учреждений культуры в республике.

В новых ДК оборудованы библиотеки и концертные залы с современным световым и звуковым оборудованием, предусмотрены просторные помещения, где помимо занятий хореографией и вокалом, можно проводить выставки и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, здесь также есть возможности для занятий традиционными ингушскими ремёслами и для проведения общественных мероприятий.