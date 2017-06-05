В убийстве Вороненкова нашли связь с экс-главой ФСКН Виктором Черкесовым

Убийство, бежавшего на Украину, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, вызвало большой резонанс. И не только в российский кругах, но и в самом Киеве.

Теперь появляются свидетельства его связи с Виктором Черкесововым - бывшим начальником Федеральной Службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).

Во время освещения убийства Вороненкова, Украинские СМИ смогли упомянуть Виктора Черкесова - его ближайшего коллегу и бывшего начальника ФСКН. Журналисты отметили, что через убитого, Черкесов был намерен передать какие-то сведения киевским властям, которые компрометировали органы госвласти России. Догадки не подкреплялись фактами, поэтому ИА «SM-News» намерена их считать политическим конъюнктурным заказом.

Во-первых, сам факт убийства парламентария из России нанес удар по репутации СБУ, которые, должны были Вороненкова охранять как ценного информатора. Во-вторых, это подтверждает неспособность украинского руководства навести порядок и безопасность в своей столице. И, наконец, в-третьих - сложная биография самого Вороненкова и его участие в многочисленных криминальных делах – заставляет задуматься о том, что он никак не мог обойтись без определённых «покровителей».

Итак, отметим, что Денис Вороненков заинтересовал правоохранителей еще в 1998 году. В данных УМВД по Рязанской области значится, что 17 апреля 1998 года сотрудники полиции Лукошин и Ростиславский, а также будущий депутат Госдумы обыскали офисы местного совхоза и похитили оттуда 20 000 руб.

В бывшем РУБОП Вороненков считался участником широко известной «Солнцевской» ОПГ. Его задерживали сотрудники МВД, за вымогательство у бизнесмена Евгения Тростенцова взятки в размере $10 тыс. Было возбуждено уголовное дело, однако московский прокурор Беликов закрыл его.

Кроме того, известно, что Денис Вороненков имел связи с Наилем Малютиным, Асланом Гагиевым, а также другими членами преступных формирований 2000-х годов. И самое свежее, это фигурирование Вороненкова в деле об убийстве бизнесмена Андрея Бурлакова в 2011 году.

Таким образом есть все основания считать, что, не смотря на немалый криминальный опыт, Денис Вороненков, всегда выходил «сухим из воды» и сделать это без посторонней помощи он не мог. Ранее ИА «SM-News» уже сообщало о том, что даже получить мандат депутата Вороненкову помогли его бывшие начальники в ФСКН: Виктор Черкесов и Александр Бульбов. Интересно также отметить, что подконтрольный Черкесову «Росбалт», пишет об убийстве Вороненкова практически то же самое, что и украинские СМИ, проводя здесь параллели с Москвой и убийством Немцова.