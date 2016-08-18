Общество

Елена Малкова
5 Июня, 2017 13:05

Казань вошла в топ-3 российских городов для путешествий на летние выходные дни

Казань.
Источник фото: eus2016.ru
Казань, 05 Июня - DIXINEWS.

Казань вошла в топ-3 городов для путешествий по России в летние выходные дни, сообщает пресс-служба администрации города.

Рейтинг составлен на основе данных систем онлайн-бронирования отелей с субботы на воскресенье в летние месяцы.

Казань заняла в рейтинге второе место, уступив Санкт-Петербургу. Также в десятку популярных городов вошли Москва, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Иркутск, Великий Новгород и Коломна.

По информации аналитического агентства «ТурСтат», туристы на летние выходные в среднем тратят на отдых 3,5 тысячи рублей в сутки.

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