В Ростовской области на переселение из аварийного жилья направят почти миллиард рублей

В 2017 году на переселение граждан из аварийного жилфонда будет направлено около миллиарда рублей.

Этот вопрос рассматривался на совещании, которое провел сегодня, 5 июня, глава региона Василий Голубев, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются в Ростовской области с 2013 года. Поручение о завершении расселения такого фонда в срок до 1 сентября 2017 года регионом выполнено досрочно. Общий объем фонда, расселенного за прошедший период, составляет 101,5 тысяч кв. метров. В благоустроенное жилье переехали более 2,6 тысяч семей.

В регионе утверждена областная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., в 2017-2030 годах». В программу вошли 21 город и муниципальный район, общая площадь расселяемого жилфонда - 165,33 тысячи кв. метров.

В рамках новой адресной программы переселят 8,5 тысяч человек. На эти цели уже выделено 6 млрд рублей из регионального бюджета, еще 1 млрд рублей – это средства местных бюджетов. Более того, рассматривается вопрос привлечения федеральных средств.

Основная задача текущего года – расселение жителей из домов, грозящих обрушением. На эти цели будет направлено 544 млн рублей.

- Задача переселить в этом году граждан из 16,8 тыс. кв. метров аварийного жилья, грозящего обрушением. Необходимо выполнить её в полном объеме, - заявил Василий Голубев.