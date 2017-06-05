Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Республики Башкортостан

В начале июня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Республики Башкортостан на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

Как уточняет Министерство финансов Республики Башкортостан, это рейтинг инвестиционной категории, отражающий способность эмитента своевременно исполнять свои финансовые обязательства.

По данным аналитиков рейтинг «BBB-» отражает высокие показатели исполнения бюджета региона, которые подкрепляются диверсифицированной экономикой. Положительными факторами, определяющими кредитоспособность региона, также являются низкий уровень долга, взвешенная политика в отношении ликвидности и консервативная – в отношении расходов.

На сегодня Республика Башкортостан имеет кредитный рейтинг на одном уровне с Российской Федерацией.