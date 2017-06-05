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Елена Малкова
5 Июня, 2017 10:54
Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Республики Башкортостан
Уфа, 05 Июня - DIXINEWS.
В начале июня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Республики Башкортостан на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.
Как уточняет Министерство финансов Республики Башкортостан, это рейтинг инвестиционной категории, отражающий способность эмитента своевременно исполнять свои финансовые обязательства.
По данным аналитиков рейтинг «BBB-» отражает высокие показатели исполнения бюджета региона, которые подкрепляются диверсифицированной экономикой. Положительными факторами, определяющими кредитоспособность региона, также являются низкий уровень долга, взвешенная политика в отношении ликвидности и консервативная – в отношении расходов.
На сегодня Республика Башкортостан имеет кредитный рейтинг на одном уровне с Российской Федерацией.
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