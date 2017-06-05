Общество

Елена Малкова
5 Июня, 2017 10:17

С городских дорог Омска вывезли почти 30 000 тонн пыли и грязи

Уборка пыли и грязи с прибордюрной части дорог и обочин.
Источник фото: omskpress.ru
Омск, 05 Июня - DIXINEWS.

В Омске муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» продолжает мероприятия по содержанию автомобильно-дорожной сети в летний период.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, важной составляющей этих мероприятий является уборка пыли и грязи с прибордюрной части дорог и обочин.

По информации департамента городского хозяйства администрации Омска, в течение весенне-летнего периода с городских дорог на специализированные полигоны вывезено почти 30 000 тонн грязи и пыли.

Как рассказали специалисты, в летний период необходимые работы выполняются ежедневно.

Стоит также отметить, что предприятие проводит уборку мусора с территорий общего пользования, включая места несанкционированных свалок. С начала года дополнительно было вывезено более 100 000 кубометров твердых бытовых отходов.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Казань вошла в топ-3 российских городов для путешествий на летние выходные дни
ВОЗ поможет дальневосточным регионам
Уникальный глобус станет символом международного фестиваля «Золотая хохлома» в Нижегородской области

Взрыв бытового газа в Подмосковье: есть пострадавшие
Путин: США по всем миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран
Путин: США используют работу посла РФ как атаку на Трампа
Русские танковые биатлонисты бросают вызов солдатам НАТО
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Казань вошла в топ-3 российских городов для путешествий на летние выходные дни
Ростов-на-Дону , 05 Июня, 11:38.
В Ростовской области на переселение из аварийного жилья направят почти миллиард рублей
Уфа, 05 Июня, 10:54.
Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Республики Башкортостан
Омск, 05 Июня, 10:17.
С городских дорог Омска вывезли почти 30 000 тонн пыли и грязи
Россия, Москва, 05 Июня, 10:02.
ВОЗ поможет дальневосточным регионам
Нижний Новгород, 05 Июня, 09:26.
Уникальный глобус станет символом международного фестиваля «Золотая хохлома» в Нижегородской области
Екатеринбург, 05 Июня, 08:45.
Губернатор Свердловской области распорядился выделить средства на восстановление жилфонда после урагана
Новосибирск, 05 Июня, 07:45.
В Новосибирской области стартует приоритетный проект «Чистая страна»
Санкт-Петербург, 05 Июня, 06:45.
В Санкт-Петербурге на капремонт дополнительно направят более 860 млн рублей
Москва, 04 Июня, 13:37.
Ураган в Москве понизил столицу в экологическом рейтинге
Москва, 03 Июня, 20:17.
4 млрд рублей сэкономила Москве экспертиза проектов транспортной инфраструктуры
Москва, 03 Июня, 14:04.
Дизайнеры со всего мира разработают ландшафтные проекты озеленения Москвы
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт