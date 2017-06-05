С городских дорог Омска вывезли почти 30 000 тонн пыли и грязи

Уборка пыли и грязи с прибордюрной части дорог и обочин.

В Омске муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» продолжает мероприятия по содержанию автомобильно-дорожной сети в летний период.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, важной составляющей этих мероприятий является уборка пыли и грязи с прибордюрной части дорог и обочин.

По информации департамента городского хозяйства администрации Омска, в течение весенне-летнего периода с городских дорог на специализированные полигоны вывезено почти 30 000 тонн грязи и пыли.

Как рассказали специалисты, в летний период необходимые работы выполняются ежедневно.

Стоит также отметить, что предприятие проводит уборку мусора с территорий общего пользования, включая места несанкционированных свалок. С начала года дополнительно было вывезено более 100 000 кубометров твердых бытовых отходов.