|
Елена Малкова
5 Июня, 2017 10:17
С городских дорог Омска вывезли почти 30 000 тонн пыли и грязи
Омск, 05 Июня - DIXINEWS.
В Омске муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» продолжает мероприятия по содержанию автомобильно-дорожной сети в летний период.
Как рассказали в пресс-службе администрации города, важной составляющей этих мероприятий является уборка пыли и грязи с прибордюрной части дорог и обочин.
По информации департамента городского хозяйства администрации Омска, в течение весенне-летнего периода с городских дорог на специализированные полигоны вывезено почти 30 000 тонн грязи и пыли.
Как рассказали специалисты, в летний период необходимые работы выполняются ежедневно.
Стоит также отметить, что предприятие проводит уборку мусора с территорий общего пользования, включая места несанкционированных свалок. С начала года дополнительно было вывезено более 100 000 кубометров твердых бытовых отходов.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт