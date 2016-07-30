ВОЗ поможет дальневосточным регионам

Всемирная организация здравоохранения готова предоставить регионам Дальнего Востока свой инструментарий, поделиться методологией, обсудить ее применение с дальневосточными регионами.

Такое взаимодействие будет на уровне ВОЗ будет происходить в России впервые, сообщил Директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России Григорий Смоляк.

«Минвостокразвития России обсудил с регионами и Всемирной организацией мероприятия по улучшению ситуации в сфере здравоохранения. Такое взаимодействие с ВОЗ предложила представитель организации в России Мелита Вуйнович на конференции по демографическому развитию в Благовещенске. Сейчас все дальневосточные регионы подтвердили свою заинтересованность в таком сотрудничестве. ВОЗ готово предоставить свой инструментарий и помочь внедрить его на Дальнем Востоке. Это может стать хорошим пилотным проектом, который можно будет тиражировать в другие регионы страны. Планируем подвести первые итоги в начале сентября на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке», - отметил Григорий Смоляк.

Как напомнили в пресс-службе Минвостокразвития, вопросы формирования культуры здоровьесбережения и взаимодействия со всемирной организацией здравоохранения обсуждались в конце мая на III Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока». Позиция ВОЗ была представлена представителем организации в России Мелитой Вуйнович. По итогам конференции прошли обсуждения с дальневосточными регионами по поводу взаимодействия с ВОЗ, тиражированию лучших практик по здоровьесбережению, взаимодействию с крупными общественными организациями, часть из которых уже представила апробированные в других регионах проекты по формированию здорового образа жизни, профилактике и борьбе с вредными привычками, потреблением табака и алкоголя.