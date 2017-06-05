Общество

Елена Малкова
5 Июня, 2017 09:26

Уникальный глобус станет символом международного фестиваля «Золотая хохлома» в Нижегородской области

На фабрике «Хохломская роспись».
Источник фото: government-nnov.ru
Нижний Новгород, 05 Июня - DIXINEWS.

Уникальный глобус с хохломской росписью станет символом международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фестиваль «Золотая хохлома» пройдет 17 и 18 июня в Семенове.

По словам директора фабрики «Хохломская роспись» Елены Краюшкиной, главной идеей фестиваля в этом году станет тема проведения ЧМ-2018.

Как рассказали в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, особенностью фестиваля «Золотая хохлома» является ежегодная разработка символа. В разные годы символом фестиваля становились большая ложка длиной 265 см, огромная братина (чаша) диаметром более 2 метров, суперматрешка, двухметровая матрешка-неваляшка.

«В этом году мастера хохломы удивят уникальным глобусом, - отметила Елена Краюшкина.

Как сообщили на фабрике, огромный глобус семеновского производства достигает 1,5 метра в ширину и 2,2 метра в высоту. Материки на глобусе будут выполнены в технике хохломской росписи.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Казань вошла в топ-3 российских городов для путешествий на летние выходные дни
С городских дорог Омска вывезли почти 30 000 тонн пыли и грязи
ВОЗ поможет дальневосточным регионам

Путин: США используют работу посла РФ как атаку на Трампа
В "Артеке" стартовал волонтерский марафон
Путин на вопрос о «вмешательстве» в выборы США вспомнил обстоятельства убийства Кеннеди
Путин: США по всем миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Казань вошла в топ-3 российских городов для путешествий на летние выходные дни
Ростов-на-Дону , 05 Июня, 11:38.
В Ростовской области на переселение из аварийного жилья направят почти миллиард рублей
Уфа, 05 Июня, 10:54.
Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг Республики Башкортостан
Омск, 05 Июня, 10:17.
С городских дорог Омска вывезли почти 30 000 тонн пыли и грязи
Россия, Москва, 05 Июня, 10:02.
ВОЗ поможет дальневосточным регионам
Нижний Новгород, 05 Июня, 09:26.
Уникальный глобус станет символом международного фестиваля «Золотая хохлома» в Нижегородской области
Екатеринбург, 05 Июня, 08:45.
Губернатор Свердловской области распорядился выделить средства на восстановление жилфонда после урагана
Новосибирск, 05 Июня, 07:45.
В Новосибирской области стартует приоритетный проект «Чистая страна»
Санкт-Петербург, 05 Июня, 06:45.
В Санкт-Петербурге на капремонт дополнительно направят более 860 млн рублей
Москва, 04 Июня, 13:37.
Ураган в Москве понизил столицу в экологическом рейтинге
Москва, 03 Июня, 20:17.
4 млрд рублей сэкономила Москве экспертиза проектов транспортной инфраструктуры
Москва, 03 Июня, 14:04.
Дизайнеры со всего мира разработают ландшафтные проекты озеленения Москвы
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт