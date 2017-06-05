Уникальный глобус станет символом международного фестиваля «Золотая хохлома» в Нижегородской области

Уникальный глобус с хохломской росписью станет символом международного фестиваля народных художественных промыслов «Золотая хохлома», сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Фестиваль «Золотая хохлома» пройдет 17 и 18 июня в Семенове.

По словам директора фабрики «Хохломская роспись» Елены Краюшкиной, главной идеей фестиваля в этом году станет тема проведения ЧМ-2018.

Как рассказали в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, особенностью фестиваля «Золотая хохлома» является ежегодная разработка символа. В разные годы символом фестиваля становились большая ложка длиной 265 см, огромная братина (чаша) диаметром более 2 метров, суперматрешка, двухметровая матрешка-неваляшка.

«В этом году мастера хохломы удивят уникальным глобусом, - отметила Елена Краюшкина.

Как сообщили на фабрике, огромный глобус семеновского производства достигает 1,5 метра в ширину и 2,2 метра в высоту. Материки на глобусе будут выполнены в технике хохломской росписи.