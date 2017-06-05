Общество

Елена Малкова
5 Июня, 2017 08:45

Губернатор Свердловской области распорядился выделить средства на восстановление жилфонда после урагана

Староуткинск. Ликвидация последствий непогоды.
Источник фото: 66.mchs.gov.ru
Екатеринбург, 05 Июня - DIXINEWS.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился оценить урон, нанесенный муниципалитетам стихией 3 июня, и выделить из резервного фонда правительства средства на восстановление пострадавшего жилфонда области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По предварительным подсчетам на проведение ремонтно-восстановительных работ потребуется не менее 100 млн рублей. Полный перечень объектов, которым требуется ремонт, объем работ и смета на их выполнение, будут сформированы к понедельнику, 5 июня, сообщили в областном кабмине.

В результате мощного грозового фронта и шквалистого ветра, достигавшего 25 м/сек., без электричества остались более ста тысяч потребителей региона. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске - здесь в результате стихии повреждено несколько десятков жилых домов: произошло частичное разрушение кровель. К ремонтным работам на указанных объектах бригады приступят в понедельник, 5 июня.

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