В Новосибирской области стартует приоритетный проект «Чистая страна»

В Новосибирской области проведена работа по выявлению на территории региона экологически проблемных объектов.

Реализация приоритетного проекта «Чистая страна» стартует в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области проведена работа по выявлению на территории региона экологически проблемных объектов. Тема рассматривалась в ходе рабочего совещания, которое провел зампред Правительства региона – министр сельского хозяйства Василий Пронькин.

В Новосибирской области предложен первый объект для включения в федеральный проект «Чистая страна» – ликвидация бесхозных отстойников, расположенных в районе спиртового завода в городе Куйбышеве.

Василий Пронькин обратил внимание на социально-экономический эффект от реализации данного проекта для Куйбышевского района и региона в целом.

«Ситуация, связанная с отстойниками, не первый год вызывает общественный резонанс среди местного населения. Спиртовой завод, которому достались в наследство эти полигоны, сегодня является крупным налогоплательщиком района, обеспечивает местное население рабочими местами. И мы понимаем, насколько важно решить такую проблему», – отметил министр.

По итогам совещания было принято решение подготовить заявку «Ликвидация объекта накопленного экологического ущерба, расположенного в городе Куйбышеве Новосибирской области» в государственную программу Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах». Это одно из необходимых условий для включения в приоритетный проект «Чистая страна».

Для справки

Цель проекта «Чистая страна», утвержденного в декабре 2016 года президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам – уменьшить экологический ущерб, связанный с захоронением твёрдых бытовых отходов, снизить экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей среде. Срок реализации проекта – с января 2017 года по 2025 год включительно. С паспортом приоритетного проекта можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.