|
Елена Малкова
5 Июня, 2017 07:45
В Новосибирской области стартует приоритетный проект «Чистая страна»
Новосибирск, 05 Июня - DIXINEWS.
Реализация приоритетного проекта «Чистая страна» стартует в Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области проведена работа по выявлению на территории региона экологически проблемных объектов. Тема рассматривалась в ходе рабочего совещания, которое провел зампред Правительства региона – министр сельского хозяйства Василий Пронькин.
В Новосибирской области предложен первый объект для включения в федеральный проект «Чистая страна» – ликвидация бесхозных отстойников, расположенных в районе спиртового завода в городе Куйбышеве.
Василий Пронькин обратил внимание на социально-экономический эффект от реализации данного проекта для Куйбышевского района и региона в целом.
«Ситуация, связанная с отстойниками, не первый год вызывает общественный резонанс среди местного населения. Спиртовой завод, которому достались в наследство эти полигоны, сегодня является крупным налогоплательщиком района, обеспечивает местное население рабочими местами. И мы понимаем, насколько важно решить такую проблему», – отметил министр.
По итогам совещания было принято решение подготовить заявку «Ликвидация объекта накопленного экологического ущерба, расположенного в городе Куйбышеве Новосибирской области» в государственную программу Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 - 2020 годах». Это одно из необходимых условий для включения в приоритетный проект «Чистая страна».
Для справки
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт