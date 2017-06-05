В Санкт-Петербурге на капремонт дополнительно направят более 860 млн рублей

В краткосрочный план на 2017 год планируется дополнительно включить 191 вид работ по капитальному ремонту.

Как сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, после проведенных Фондом капитального ремонта конкурсных процедур образовалась экономия в сумме около 650 млн рублей.

Кроме того, на капремонт в 2017 году дополнительно будут направлены 860 млн рублей – это средства, которые оплатили собственники в фонд капремонта в 2016 году.

По итогам 2016 года собираемость взносов выросла на 5% по сравнению с 2015 годом. Стоит отметить, что экономия и рост собираемости платежей позволяют увеличить объем средств на капремонт и, следовательно, количество объектов в краткосрочном плане.

Планируется дополнительно провести работы по капремонту инженерных сетей на 107 объектах, заменить 14 лифтов в 10 МКД, отремонтировать 18 фасадов, по 24 адресам устранить аварийность строительных конструкций, а также организовать другие виды ремонта.

Таким образом, объем средств направляемых в текущем году на капитальный ремонт составит более 11 млрд рублей.

В апреле краткосрочный план прошел первую корректировку, которая утверждена Правительством Санкт-Петербурга, 191 объект будет дополнительно включен при второй корректировке плана. Стоит отметить, что в третьем и четвертом кварталах 2017 года планируется еще одна корректировка краткосрочного плана с целью распределения средств, сэкономленных по итогам приемки работ.

По данным Фонда капитального ремонта, электронные аукционы по выбору подрядных организаций были объявлены в декабре 2016 года, а на сегодня объявлены торги на 96% от плана по 2147 видам работ на сумму более 8 млрд рублей. Завершены торги по 1530 объектам. С подрядчиками заключено 1404 договоров на сумму более 4 млрд рублей. Передано в работу 1230 объектов. На 129 объектах работы завершены. Оплата произведена по 30 завершенным объектам.