Ураган в Москве понизил столицу в экологическом рейтинге

Москва теперь заняла лишь седьмую строчку в «Экологическом рейтинге субъектов России», который составлен всероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам весны этого года.

При составлении рейтинга оценивалось состояние воздуха, воды, выбросов и ответственности власти.

Экологическую ситуацию оценили в 85 субъектах страны. Лидером стала Тамбовская область. На втором месте — республика Алтай, на третьем — Алтайский край. Санкт-Петербург по сравнению с зимними показателями поднялся на один пункт и занял восьмое место, а Москва потеряла две позиции и оказалась на седьмой строчке. В топ-10 регионов с худшей экологической обстановкой вошли также Оренбургская (81-е место) и Иркутская области (78-е место), Республика Бурятия (79-е место) и Севастополь (80-е место).