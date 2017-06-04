Общество

Алексей Мирный
4 Июня, 2017 13:37

Ураган в Москве понизил столицу в экологическом рейтинге

Источник фото: sputnik-abkhazia.ru
Москва, 04 Июня - DIXINEWS.

Москва теперь заняла лишь седьмую строчку в «Экологическом рейтинге субъектов России», который составлен всероссийской общественной организацией «Зеленый патруль» по итогам весны этого года.

При составлении рейтинга оценивалось состояние воздуха, воды, выбросов и ответственности власти.

Экологическую ситуацию оценили в 85 субъектах страны. Лидером стала Тамбовская область. На втором месте — республика Алтай, на третьем — Алтайский край. Санкт-Петербург по сравнению с зимними показателями поднялся на один пункт и занял восьмое место, а Москва потеряла две позиции и оказалась на седьмой строчке. В топ-10 регионов с худшей экологической обстановкой вошли также Оренбургская (81-е место) и Иркутская области (78-е место), Республика Бурятия (79-е место) и Севастополь (80-е место).

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