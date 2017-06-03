Экономика

Алексей Мирный
3 Июня, 2017 20:17

4 млрд рублей сэкономила Москве экспертиза проектов транспортной инфраструктуры

Источник фото: wikipedia.org
Москва, 03 Июня - DIXINEWS.

С начала года в ходе экспертизы проектов более чем на 4 млрд руб снижена стоимость объектов транспортной инфраструктуры в Москве.

Об этом сообщил Валерий Леонов -председатель Москомэкспертизы.

«С января в Комитет поступило 83 комплекта проектной документации, по 59 из них уже выданы заключения. Согласована проектная документация на строительство трамвайных путей на площади Тверская Застава, разворотной площадки у транспортно-пересадочного узла «Волоколамская», этап реконструкции Окской улицы и один из этапов строительства южного дублера Кутузовского проспекта», - отметил Леонов.

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