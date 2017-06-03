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Алексей Мирный
3 Июня, 2017 20:17
4 млрд рублей сэкономила Москве экспертиза проектов транспортной инфраструктуры
Москва, 03 Июня - DIXINEWS.
С начала года в ходе экспертизы проектов более чем на 4 млрд руб снижена стоимость объектов транспортной инфраструктуры в Москве.
Об этом сообщил Валерий Леонов -председатель Москомэкспертизы.
«С января в Комитет поступило 83 комплекта проектной документации, по 59 из них уже выданы заключения. Согласована проектная документация на строительство трамвайных путей на площади Тверская Застава, разворотной площадки у транспортно-пересадочного узла «Волоколамская», этап реконструкции Окской улицы и один из этапов строительства южного дублера Кутузовского проспекта», - отметил Леонов.
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