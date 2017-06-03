Дизайнеры со всего мира разработают ландшафтные проекты озеленения Москвы

Столичные власти объявили открытый международный конкурс для специалистов ландшафтного дизайна.

В его ходе участники должны будут разработать решения озеленения и благоустройства площадей, улиц и переулков Москвы.

«Проекты финалистов будут реализованы в июле-августе 2017 года, как в центре города, так и в удаленных от него районах. Такой масштабный конкурс проводится в столице России впервые. Более того, впервые в истории международных цветочных фестивалей участники смогут реализовать свои проекты на конкретных городских площадках, превращая их в зеленые оазисы - места притяжения и отдыха горожан и туристов. Здесь учтен опыт международных цветочных фестивалей - Королевской выставки в Челси, «Битвы цветов» в Джерси, итальянского фестиваля Genzano Infiorata, голландского Bloemencorso, цветочных ковров в Брюсселе. Подать заявку на участие в номинации «Архитектурно-ландшафтные объекты благоустройства» можно до 13 июня на официальном сайте конкурса. Прием заявок по остальным номинациям заканчивается 7 июня», - отмечается в релизе Правительства Москвы.