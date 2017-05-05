Завершена реконструкция «Лужников» - главной спортивной арены страны

Получила разрешение на ввод в эксплуатацию большая спортивная арена «Лужников».

Об этом сегодня 2 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«"Лужники" как стадион готовы. Сегодня было подписано разрешение на ввод (в эксплуатацию)», - рассказал Собянин в эфире телеканала Москва 24.