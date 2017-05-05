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Алексей Мирный
2 Июня, 2017 20:26
Завершена реконструкция «Лужников» - главной спортивной арены страны
Москва, 02 Июня - DIXINEWS.
Получила разрешение на ввод в эксплуатацию большая спортивная арена «Лужников».
Об этом сегодня 2 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«"Лужники" как стадион готовы. Сегодня было подписано разрешение на ввод (в эксплуатацию)», - рассказал Собянин в эфире телеканала Москва 24.
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