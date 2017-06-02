Бизнесмены из Индии примут участие в ВЭФ

В рамках Питерского международного экономического форума Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка провел встречу с Министром коммерции и промышленности Индии госпожой Нирмалой Ситхараман сегодня, 2 июня.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества, а также точки соприкосновения интересов индийского и российского бизнеса. Кроме этого, обсуждались возможности, предоставляемые для инвесторов на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«На Дальнем Востоке сегодня реализуются беспрецедентные меры по созданию благоприятного инвестиционного климата. Все они уже позволили привлечь на Дальний Восток 34 млрд долларов США. Пока в регионе реализуются лишь три индийских проекта, но уверен, в скором времени их число увеличится», - подчеркнул Александр Галушка.

Министр презентовал проекты в различных сферах экономики - алмазной, нефте- и газохимии, горнодобывающей и энергетической. Также он подчеркнул, что бизнесмены могут лично познакомиться с возможностями Дальнего Востока и оценить его потенциал в ходе третьего Восточного экономического форума, который состоится в сентябре в Приморье.

«Лидеры наших государств поставили приоритетную задачу по развитию взаимоотношений. Наш премьер-министр выразил намерения направить делегацию Индии для участия в сентябрьском экономическом форуме во Владивостоке. Мы изучим все возможности участия нашего бизнеса в проектах на Дальнем Востоке, это моя первоочередная задача», - подчеркнула госпожа Нирмала Ситхараман.

Также Министр коммерции и промышленности Индии поблагодарила Александра Галушку за принятые изменения в визовом законодательстве. По ее словам, этот прогрессивный шаг полезен как для бизнеса, так и для туристов.