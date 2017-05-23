Общество

Алексей Мирный
2 Июня, 2017 22:08

Результаты ЕГЭ теперь доступны на Едином портале госуслуг

Источник фото: politros.com
Москва, 02 Июня - DIXINEWS.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о запуске сервиса, который позволяет получить предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Узнать о результатах сдачи можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

«Услуга доступна всем пользователям ЕПГУ, которые имеют подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Услуга оказывается в режиме реального времени и предоставляется бесплатно. Для получения результатов экзаменов пользователю ЕПГУ необходимо зарегистрироваться или войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде», - сообщается в релизе Министерства.

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