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Алексей Мирный
2 Июня, 2017 22:08
Результаты ЕГЭ теперь доступны на Едином портале госуслуг
Москва, 02 Июня - DIXINEWS.
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о запуске сервиса, который позволяет получить предварительные результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Узнать о результатах сдачи можно на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
«Услуга доступна всем пользователям ЕПГУ, которые имеют подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Услуга оказывается в режиме реального времени и предоставляется бесплатно. Для получения результатов экзаменов пользователю ЕПГУ необходимо зарегистрироваться или войти на Единый портал госуслуг и отправить заявку в электронном виде», - сообщается в релизе Министерства.
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