Москва вошла в ТОП-3 регионов с лучшим инвестиционным климатом

Москва поднялась на 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Об этом было объявлено в ходе специальной презентации, организованной составителем рейтинга Агентством стратегических инициатив.

По сравнению с прошлогодним рейтингом позиции Москвы улучшились сразу на 7 позиций (2016 г. – 10 место). По мнению экспертов-составителей рейтинга, улучшение позиций Москвы произошло вследствие значительного прогресса в сфере поддержки малого предпринимательства, улучшения регуляторной и институциональной среды, повышения качества инфраструктуры для бизнеса. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата учитывает 45 различных показателей, большинство которых формируется путем опросов предпринимателей, ведущих бизнес в конкретных регионах.