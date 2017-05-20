Экономика

Алексей Мирный
2 Июня, 2017 21:08

Москва вошла в ТОП-3 регионов с лучшим инвестиционным климатом

Источник фото: yamoscow.ru
Москва, 02 Июня - DIXINEWS.

Москва поднялась на 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Об этом было объявлено в ходе специальной презентации, организованной составителем рейтинга Агентством стратегических инициатив.

По сравнению с прошлогодним рейтингом позиции Москвы улучшились сразу на 7 позиций (2016 г. – 10 место). По мнению экспертов-составителей рейтинга, улучшение позиций Москвы произошло вследствие значительного прогресса в сфере поддержки малого предпринимательства, улучшения регуляторной и институциональной среды, повышения качества инфраструктуры для бизнеса. Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата учитывает 45 различных показателей, большинство которых формируется путем опросов предпринимателей, ведущих бизнес в конкретных регионах.

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