Общество

Алексей Мирный
2 Июня, 2017 19:09

В переходах метро в Москве теперь будет больше торговых киосков

Источник фото: dixinews.ru
Москва, 02 Июня - DIXINEWS.

На 23 станциях метро в Москве предприниматели получат возможность торговать в киосках в подуличном пространстве.

Всего 83 лота на право торговли различного назначения в столичном метрополитене выставили на электронные аукционы.

«Предпринимателям предлагается приобрести через аукцион право торговли в 79 киосках комплексного назначения. Площадь каждого объекта варьируется от 4 до 7,85 кв. м. В среднем стартовая цена аукциона составляет от 8 до 9 тыс. рублей за один квадратный метр в месяц. Проводится заявочная кампания по двум комплексным лотам с назначением «Печать» площадью 60,4 кв. м и 65 кв. м, по одному комплексному лоту с назначением «Продовольственные товары» и «Театральные билеты» площадью 91 кв. м и 138 кв. м соответственно. Предприниматели, ставшие победителями июньских торговых сессий, смогут торговать в подуличных переходах 23 станций столичного метрополитена. Договор на право торговли заключается сроком на 5 лет», - сообщается на Инвестиционном портале Москвы.

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