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Елена Малкова
2 Июня, 2017 20:48
Российско-японская компания по привлечению инвестиций начнет свою работу на Дальнем Востоке
Санкт-Петербург, 02 Июня - DIXINEWS.
Компания по привлечению инвестиций созданная совместно Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта к осени должна начать работу.
Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на ПМЭФ в ходе встречи со старшим управляющим директором Японского банка международного сотрудничества господином Тадаси Маэда, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
«В апреле подписано соглашение об учреждении совместной компании по привлечению японских инвестиций в территории опережающего развития и свободный порт Владивосток. Мы со своей стороны уже подготовили и внесли в Правительство проект распоряжения о поддержке деятельности этой компании со стороны федеральных, региональных и муниципальных органов власти. До 10 июня такое решение будет принято», - подчеркнул Александр Галушка. Глава ведомства отметил, что рассчитывает на то, что к сентябрю офис компании уже будет открыт во Владивостоке.
«Мы очень высоко оцениваем вашу поддержку для создания проектной компании и усилия по привлечению инвестиций на Дальний Восток. В скором времени мы планируем в рамках компании учредить экспертный совет и хотим предложить вам стать одним из его участников», - добавил господин Тадаси Маэда.
Также он отметил, что Правительство Японии обозначило, что намерено расширять взаимодействие с Россией и будет поддерживать совместные проекты Японии и России.
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