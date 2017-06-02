Экономика

Елена Малкова
2 Июня, 2017 20:48

Российско-японская компания по привлечению инвестиций начнет свою работу на Дальнем Востоке

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка провел встречу со старшим управляющим директором Японского банка международного сотрудничества господином Тадаси Маэда.
Источник фото: minvr.ru
Санкт-Петербург, 02 Июня - DIXINEWS.

Компания по привлечению инвестиций созданная совместно Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта к осени должна начать работу.

Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на ПМЭФ в ходе встречи со старшим управляющим директором Японского банка международного сотрудничества господином Тадаси Маэда, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«В апреле подписано соглашение об учреждении совместной компании по привлечению японских инвестиций в территории опережающего развития и свободный порт Владивосток. Мы со своей стороны уже подготовили и внесли в Правительство проект распоряжения о поддержке деятельности этой компании со стороны федеральных, региональных и муниципальных органов власти. До 10 июня такое решение будет принято», - подчеркнул Александр Галушка. Глава ведомства отметил, что рассчитывает на то, что к сентябрю офис компании уже будет открыт во Владивостоке.

«Мы очень высоко оцениваем вашу поддержку для создания проектной компании и усилия по привлечению инвестиций на Дальний Восток. В скором времени мы планируем в рамках компании учредить экспертный совет и хотим предложить вам стать одним из его участников», - добавил господин Тадаси Маэда.

Также он отметил, что Правительство Японии обозначило, что намерено расширять взаимодействие с Россией и будет поддерживать совместные проекты Японии и России.
«Премьер-министр Синдзо Абэ во время встречи в Токио подтвердил, что отношения с Россией сегодня приоритетны, и мы будем продвигать все российские проекты», - подытожил Тадаси Маэда.

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