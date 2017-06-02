Российско-японская компания по привлечению инвестиций начнет свою работу на Дальнем Востоке

Компания по привлечению инвестиций созданная совместно Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта к осени должна начать работу.

Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на ПМЭФ в ходе встречи со старшим управляющим директором Японского банка международного сотрудничества господином Тадаси Маэда, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«В апреле подписано соглашение об учреждении совместной компании по привлечению японских инвестиций в территории опережающего развития и свободный порт Владивосток. Мы со своей стороны уже подготовили и внесли в Правительство проект распоряжения о поддержке деятельности этой компании со стороны федеральных, региональных и муниципальных органов власти. До 10 июня такое решение будет принято», - подчеркнул Александр Галушка. Глава ведомства отметил, что рассчитывает на то, что к сентябрю офис компании уже будет открыт во Владивостоке.

«Мы очень высоко оцениваем вашу поддержку для создания проектной компании и усилия по привлечению инвестиций на Дальний Восток. В скором времени мы планируем в рамках компании учредить экспертный совет и хотим предложить вам стать одним из его участников», - добавил господин Тадаси Маэда.

Также он отметил, что Правительство Японии обозначило, что намерено расширять взаимодействие с Россией и будет поддерживать совместные проекты Японии и России.

«Премьер-министр Синдзо Абэ во время встречи в Токио подтвердил, что отношения с Россией сегодня приоритетны, и мы будем продвигать все российские проекты», - подытожил Тадаси Маэда.