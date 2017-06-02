Минздрав обсудит проблему подросткового ожирения

6 июня Европейский офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними при поддержке Минздрава России представит доклад посвященный проблеме юношеского ожирения.

Тема звучит так: «Подростковое ожирение и связанное с ним поведение: тенденции и социальные неравенства в Европейском регионе ВОЗ, 2002-2014 гг.»

В новом докладе Всемирная организация здравоохранения впервые представлены последние тенденции в отношении подросткового ожирения, пищевого поведения, физической активности и малоподвижного образа жизни среди подростков, а также отмечены гендерные и социально-экономические неравенства в Европейском регионе ВОЗ. Этот доклад показывает, что распространённость ожирения среди подростков продолжает расти во многих странах Европейского региона ВОЗ.

Данный доклад основан на данных новаторского международного исследования «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья» (HBSC). Уже более 25 лет это исследование является источником информации о состоянии здоровья и благополучии, социальных условиях и поведении в отношении здоровья подростков в 44 странах. Его результаты традиционно используются ВОЗ и многими ведущими организациями в сфере здравоохранения в качестве основы для формирования политики европейских стран в отношении здоровья подростков, что способствует улучшению качества жизни миллионов молодых людей во всем Европейском регионе ВОЗ.