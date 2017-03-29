Минсельхоз России намерен привлекать больше инвестиций в сельское хозяйство

2 июня в рамках XXI Петербургского международного экономического форума между Минсельхозом России и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) был подписан Меморандум о намерениях.

Он предусматривает совместную работу сторон по привлечению инвестиций в аграрный сектор экономики.

На торжественной церемонии подписания соглашения Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сказал, что привлечение инвестиций в сельское хозяйство сегодня является одной из приоритетных задач российской аграрной политики.

«Благодаря господдержке сельского хозяйства инвесторы все чаще проявляют интерес к молочному и мясному скотоводству, овощеводству и садоводству, даже несмотря на длительный срок окупаемости вложений», - сказал Александр Ткачев.