|
Алексей Мирный
2 Июня, 2017 17:02
Минсельхоз России намерен привлекать больше инвестиций в сельское хозяйство
Москва, 02 Июня - DIXINEWS.
2 июня в рамках XXI Петербургского международного экономического форума между Минсельхозом России и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) был подписан Меморандум о намерениях.
Он предусматривает совместную работу сторон по привлечению инвестиций в аграрный сектор экономики.
На торжественной церемонии подписания соглашения Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сказал, что привлечение инвестиций в сельское хозяйство сегодня является одной из приоритетных задач российской аграрной политики.
«Благодаря господдержке сельского хозяйства инвесторы все чаще проявляют интерес к молочному и мясному скотоводству, овощеводству и садоводству, даже несмотря на длительный срок окупаемости вложений», - сказал Александр Ткачев.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт