Экономика

Алексей Мирный
2 Июня, 2017 17:02

Минсельхоз России намерен привлекать больше инвестиций в сельское хозяйство

Источник фото: kapital.kz
Москва, 02 Июня - DIXINEWS.

2 июня в рамках XXI Петербургского международного экономического форума между Минсельхозом России и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) был подписан Меморандум о намерениях.

Он предусматривает совместную работу сторон по привлечению инвестиций в аграрный сектор экономики.

На торжественной церемонии подписания соглашения Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сказал, что привлечение инвестиций в сельское хозяйство сегодня является одной из приоритетных задач российской аграрной политики.

«Благодаря господдержке сельского хозяйства инвесторы все чаще проявляют интерес к молочному и мясному скотоводству, овощеводству и садоводству, даже несмотря на длительный срок окупаемости вложений», - сказал Александр Ткачев.

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