У зрителей Кубка конфедераций-2017 есть возможность бесплатного проезда между городами-организаторами

Из Казани в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и обратно будет назначено дополнительно 56 поездов для перевозки зрителей матчей Кубка конфедераций-2017.

Болельщикам предоставляется возможность бесплатного проезда, сообщает пресс-служба администрации Казани.

Право на бесплатный проезд между городами-организаторами на дополнительных поездах получают болельщики, которые имеют входной билет на матч турнира. Бесплатный билет на дополнительный поезд можно оформить только на сайте tickets.transport2018.com. Пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ уточняет, что билеты из других источников будут признаны недействительными.

С подробной информацией и системой оформления бесплатных билетов можно ознакомиться на сайте транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года.