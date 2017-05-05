Спорт

Елена Малкова
2 Июня, 2017 15:33

У зрителей Кубка конфедераций-2017 есть возможность бесплатного проезда между городами-организаторами

Футбольные болельщики.
Источник фото: ru.fifa.com
Казань, 02 Июня - DIXINEWS.

Из Казани в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и обратно будет назначено дополнительно 56 поездов для перевозки зрителей матчей Кубка конфедераций-2017.

Болельщикам предоставляется возможность бесплатного проезда, сообщает пресс-служба администрации Казани.

Право на бесплатный проезд между городами-организаторами на дополнительных поездах получают болельщики, которые имеют входной билет на матч турнира. Бесплатный билет на дополнительный поезд можно оформить только на сайте tickets.transport2018.com. Пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ уточняет, что билеты из других источников будут признаны недействительными.

С подробной информацией и системой оформления бесплатных билетов можно ознакомиться на сайте транспортной дирекции чемпионата мира по футболу 2018 года.

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