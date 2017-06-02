Более шести с половиной тысяч заявок поступило от НКО в Фонд президентских грантов

Более шести с половиной тысяч заявок поступило от НКО в Фонд президентских грантов.

31 мая завершился прием заявок на первый в 2017 году конкурс президентских грантов среди некоммерческих неправительственных организаций, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Как рассказал генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин в кулуарах Петербургского международного экономического форума, всего на конкурс представлен 6581 проект – на 40% больше, чем суммарное количество заявок по всем операторам президентских грантов в прошлые годы, и почти в 2 раза больше среднего числа заявок на один конкурс.

В 2017 году значительно выросла доля заявок из регионов, не входящих в Центральный федеральный округ. Заявки поступили от НКО всех субъектов Российской Федерации, за исключением Магаданской области.

За пределами столичного региона больше всего заявок поступило из Санкт-Петербурга (338), Свердловской области (207), Республики Татарстан (193), Московской области (176), ХМАО – Югры (165), Республики Башкортостан (163), Самарской области (137), Красноярского края (135), Пермского края (127).

Наиболее востребованными темами в этом конкурсе оказались охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни (976), поддержка проектов в области науки, образования, просвещения (937), социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан (817), сохранение исторической памяти (681), поддержка проектов в области культуры и искусства (579).

Ключевыми нововведениями этого года стали устранение избыточных требований к заявителям и отказ от бумажного документооборота – все заявки на конкурс подавались исключительно в электронном виде. Электронная система подачи заявок по отзывам заявителей оказалась проще, удобнее и нагляднее, а сокращение перечня необходимых документов всего до двух – сканированной копии устава организации и сведений из ЕГРЮЛ, легко скачиваемых с сайта Федеральной налоговой службы, – позволило заявителям уделить больше внимания содержанию проектов.

Начиная с 2006 года, когда в нашей стране впервые был объявлен конкурс президентских грантов для НКО, в нем могли принимать участие организации, зарегистрированные не менее чем за год до начала конкурса. В этом году возможность претендовать на президентский грант была предоставлена и более «молодым» НКО, зарегистрированным за полгода до завершения срока приема заявок. Такие проекты могут претендовать на суммы до 500 тыс. рублей.

Также фонд сделал публичными критерии оценки заявок, исходя из которых заявители смогли более предметно подходить к разработке своих проектов. При этом упрощение подхода к оценке небольших локальных проектов позволит конкурировать им на равных с проектами опытных организаций с большим охватом.

Заявки с запрашиваемой суммой до 500 тыс. рублей составили 15,2% от общего числа поданных на конкурс заявок. На суммы свыше 500 тыс. рублей и до 3 млн рублей претендуют 53,6% поданных проектов, свыше 3 млн рублей – 31,2%.

В ближайшее время состоится заседание объединенного экспертного совета, на котором будет рассмотрен вопрос о допуске заявок до независимой экспертизы, определены ее порядок и состав экспертов конкурса. Каждую заявку будут рассматривать не менее двух экспертов, находящихся в разных городах. Оценка будет проходить по 10 объявленным критериям. На основе результатов этой работы объединенный экспертный совет составит проект перечня победителей и представит его на рассмотрение в Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации.

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки некоммерческим организациям, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. Список победителей первого конкурса был утвержден распоряжением Президента Российской Федерации от 15 декабря 2006 года №628-рп.

С 2007 по 2016 годы конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор – Фонд президентских грантов. В 2017 году проводятся два конкурса. Прием заявок на участие в первом конкурсе осуществлялся с 17 апреля по 31 мая. Заявки на участие во втором конкурсе будут приниматься с 16 августа по 29 сентября.