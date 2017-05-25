Сергей Качаев: Развитие приграничных территорий должно стать приоритетом

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, по мнению заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева, развитие приграничных территорий должно стать приоритетом при разработке специальных разделов в государственных программах.

«Развитие приграничных территорий является нашим безусловным приоритетом, направленным на укрепление Дальнего Востока. Это должно быть отражено как в государственных региональных программах, так и в специальных разделах по опережающему развитию Дальнего Востока в рамках государственных и федеральных целевых программ. Федеральные министерства готовы рассматривать объекты приграничных территорий в качестве приоритетных. Такую работу по коррекции «дальневосточных разделов» госпрограмм мы с ними совместно проводим», – уточнил Сергей Качаев.

По словам Сергея Качаева, необходимо предусмотреть на федеральном уровне единые подходы к приоритизации мероприятий в отношении дальневосточных приграничных территорий в сфере социальной политики, развития объектов инфраструктуры населенных пунктов и повышения качества социальных услуг населению.

«Предложение об изменении правил предоставления субсидий из федерального бюджета Минвостокразвития России разработает и внесет в Правительство», – отметил замглавы Минвостокразвития России.

«Ряд социальных объектов на приграничных территориях уже включен в госпрограммы «Развитие здравоохранения» и «Развитие физической культуры и спорта». Вместе с тем задачи по развитию инфраструктуры и повышению качества социальных услуг населению в приграничных населенных пунктах могут быть реализованы и в ряде других госпрограмм, а сам перечень объектов должен быть расширен», - отметил Директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России Григорий Смоляк.

Напомним, в соответствии с Постановлением Правительства России от 7 ноября № 1137 в обязательном порядке установлены нормативные требования к госпрограммам. В них должен выделяться свой обособленный раздел по ускоренному развитию Дальнего Востока. Установлены нормативные требования к такому разделу. Он должен обеспечивать опережающее развитие, то есть показатели на Дальнем Востоке по ряду направлений должны быть не ниже среднероссийского, а в ряде случаев не хуже, чем в странах-соседях.

В этом специальном разделе должны быть цели для Дальнего Востока, мероприятия и соответствующее финансирование. В первом квартале этого года такие разделы были выделены в 20 госпрограммах. Сейчас ведется доработка «дальневосточных разделов». В ходе заседания Правительства России 27 апреля 2017 года принято решение о ее завершении в срок до 1 августа 2017 года.