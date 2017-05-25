Политика

Елена Малкова
2 Июня, 2017 11:38

Сергей Качаев: Развитие приграничных территорий должно стать приоритетом

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
Источник фото: minvr.ru
Россия, Москва, 02 Июня - DIXINEWS.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, по мнению заместителя Министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева, развитие приграничных территорий должно стать приоритетом при разработке специальных разделов в государственных программах.

«Развитие приграничных территорий является нашим безусловным приоритетом, направленным на укрепление Дальнего Востока. Это должно быть отражено как в государственных региональных программах, так и в специальных разделах по опережающему развитию Дальнего Востока в рамках государственных и федеральных целевых программ. Федеральные министерства готовы рассматривать объекты приграничных территорий в качестве приоритетных. Такую работу по коррекции «дальневосточных разделов» госпрограмм мы с ними совместно проводим», – уточнил Сергей Качаев.

По словам Сергея Качаева, необходимо предусмотреть на федеральном уровне единые подходы к приоритизации мероприятий в отношении дальневосточных приграничных территорий в сфере социальной политики, развития объектов инфраструктуры населенных пунктов и повышения качества социальных услуг населению.

«Предложение об изменении правил предоставления субсидий из федерального бюджета Минвостокразвития России разработает и внесет в Правительство», – отметил замглавы Минвостокразвития России.

«Ряд социальных объектов на приграничных территориях уже включен в госпрограммы «Развитие здравоохранения» и «Развитие физической культуры и спорта». Вместе с тем задачи по развитию инфраструктуры и повышению качества социальных услуг населению в приграничных населенных пунктах могут быть реализованы и в ряде других госпрограмм, а сам перечень объектов должен быть расширен», - отметил Директор Департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России Григорий Смоляк.

Напомним, в соответствии с Постановлением Правительства России от 7 ноября № 1137 в обязательном порядке установлены нормативные требования к госпрограммам. В них должен выделяться свой обособленный раздел по ускоренному развитию Дальнего Востока. Установлены нормативные требования к такому разделу. Он должен обеспечивать опережающее развитие, то есть показатели на Дальнем Востоке по ряду направлений должны быть не ниже среднероссийского, а в ряде случаев не хуже, чем в странах-соседях.

В этом специальном разделе должны быть цели для Дальнего Востока, мероприятия и соответствующее финансирование. В первом квартале этого года такие разделы были выделены в 20 госпрограммах. Сейчас ведется доработка «дальневосточных разделов». В ходе заседания Правительства России 27 апреля 2017 года принято решение о ее завершении в срок до 1 августа 2017 года.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
В этом разделе:
Владимир Путин посетил Российский духовно-культурный центр в Париже
Киев намерен отменить пассажирские поезда в Россию
Правительственная комиссия одобрила поправки в закон о «дальневосточном гектаре»

Испытанием вакуумного поезда Hyperloop займутся в Нидерландах
Ольга Ковитиди о развитии спортивной инфраструктуры Крыма
Герман Греф о кибербезопасности
Серьезное ДТП в Подмосковье: большинство пострадавших - дети
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У зрителей Кубка конфедераций-2017 есть возможность бесплатного проезда между городами-организаторами
Россия, Москва, 02 Июня, 14:12.
Более шести с половиной тысяч заявок поступило от НКО в Фонд президентских грантов
Россия, Москва, 02 Июня, 11:38.
Сергей Качаев: Развитие приграничных территорий должно стать приоритетом
Екатеринбург, 02 Июня, 11:20.
В Екатеринбурге работы по реконструкции парка-стадиона «Химмаш» идут с опережением графика
Санкт-Петербург, 02 Июня, 10:30.
Валентин Тимаков: «Развитие кооперации на Дальнем Востоке – необходимый процесс»
Казань, 02 Июня, 09:47.
Татарстан и Росморречфлот договорились о модернизации Казанского речного техникума
Челябинск, 02 Июня, 07:50.
В Челябинске пройдет XVI международный джазовый фестиваль
Россия, Москва, 02 Июня, 06:50.
Один год «Дальневосточному гектару»: 91,5 тысяч заявлений
Камчатский край, 02 Июня, 06:36.
На Камчатке в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя транспортного предприятия
Россия, Москва, 02 Июня, 06:21.
Правительство РФ одобрило концепцию развития острова Русский
Москва, 01 Июня, 21:07.
На станции метро «Ховрино» в Москве завершается отделка
Москва, 01 Июня, 19:02.
Сколько стоит родить ребенка – мнение экспертов
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт