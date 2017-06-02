В Екатеринбурге работы по реконструкции парка-стадиона «Химмаш» идут с опережением графика

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в ходе объезда территории Чкаловского района проконтролировал ход работ по реконструкции парка-стадиона «Химмаш».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, данный объект планируется использовать в качестве тренировочной базы для команд-участников игр ЧМ-2018.

По проекту тренировочная база должна соответствовать всем требованиям ФИФА и оргкомитета «Россия-2018». Тренировочная площадка должна состоять из игрового поля, административно-бытового комплекса, автомобильной парковки и трибун.

Требования к объектам высокие. Так, игровое поле должно иметь ровное натуральное травяное покрытие, иметь систему подземного и поверхностного дренажа, а также систему полива.

Представитель компании «Атомстройкомплекс», с которой администрация Екатеринбурга по итогам конкурсных процедур заключила муниципальный контракт на реконструкцию парка, заверил главу администрации города, что строительно-монтажные работы на объекте идут в соответствии с графиком (срок окончания работ - ноябрь 2017 года) и даже его опережают.

На сегодня специалисты выполнили монтаж сетей инженерно-технического обеспечения сооружений. Стартовали работы по благоустройству территории парка. К осени планируется завершить обустройство футбольного поля.