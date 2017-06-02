Валентин Тимаков: «Развитие кооперации на Дальнем Востоке – необходимый процесс»

Вопросы развития кооперации в России и в мире обсудили на Петербургском международном экономическом форуме 2017, сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Выступая на сессии «Кооперативное движение как основа устойчивого социально-экономического развития», генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков подчеркнул необходимость развития кооперации и введения новых мер государственной поддержки по развитию кооперативов в рамках программы «Дальневосточный гектар».

Глава агентства отметил, что кооперативы, не получившие достаточное развитие в России в настоящее время, обладают большим потенциалом роста. При этом реализация программы «Дальневосточный гектар» усиливает имеющиеся предпосылки для развития кооперации на Дальнем Востоке. За год действия закона Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке приняло и обработало 150000 обращений на горячую линию, половина из всех звонков касались возможностей использования земельных участков.

Другим свидетельством готовности граждан к объединению является тот факт, что уже сейчас на карте Дальнего Востока есть 53 агломерации «дальневосточных гектаров», объединяющих от 100 до 500 участков, которые потенциально могут стать новыми населенными пунктами, по 6 из них уже ведется совместная работа граждан и местных администраций.

«Такого не было никогда за последние 25 лет, у нас не создавались населённые пункты,» - обратил внимание Валентин Тимаков.

Предпосылки для объединения граждан содержатся и в самом законе. Прежде всего, закон предусматривает возможность подать коллективные заявления от группы граждан до 10 человек на «дальневосточные гектары». На коллективные заявки приходится до 10% от всех поступивших заявлений. В случае если более 20 участков расположены компактно в одном месте, то закон предусматривает возможность обеспечения инфраструктурой такого селения.

До 2025 года на Дальнем Востоке будет создано до 80 000 новых рабочих мест и появится до 300 000 новых жителей. По мнению главы АРЧК ДВ, кооперативы – это, в том числе, возможность, для развития самозанятости населения и обеспечения граждан продуктами питания.

"Мы получили обращения от граждан с просьбой об оказании поддержки в режиме «одного окна» - ведении организационно-методологической работы по созданию кооперативов, обучению, в том числе обучению тому, что делать, составлению бизнес-планов по видам деятельности. Мы принимаем это как вызов и готовы оказывать этот новый вид поддержки", - рассказал Валентин Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке

Генеральный директор подчеркнул, что необходимо создать инфраструктуру для того, чтобы объединяться, например, новую социальную платформу, проводить работу по организации каналов продвижения и сбыта, в том числе в страны АТР. На расстоянии тысячи километров от Владивостока находится рынок сбыта стоимостью до 6,6 трлн долл. Это конкурентное преимущество, безусловно, необходимо учитывать.

В заключении своего выступления, Валентин Тимаков подвел итог: «Развитие кооперации на Дальнем Востоке - это не только возможно, но и необратимо при условии создания государством необходимой инфраструктуры по поддержке, организации сбыта, включая создание заготовительных контор и государственной системы распределения и доставки».

Александр Цыбульский, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, заявил, что развитие кооперации может и должен войти в федеральную повестку в целях развития самозанятости населения, обеспечения доходности сельскохозяйственной деятельности для жителей небольших населенных пунктов.

"Сегодня есть огромный спрос, и он все время растет, на экологически чистую продукцию. Это все может производиться в сельскохозяйственных регионах. Это то, что может быть преимуществом и составлять хороший серьезный доход для жителей, которые сейчас занимаются сельским хозяйством для обеспечения собственных нужд, но вполне могли бы делать это и для продажи, и для выхода на рынки. Но проблема в том, что у них нет никакой информации по поставщикам, которые могут у них все это забрать", - Александр Цыбульский, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации

Николай Харитонов, Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, сказал: «Мы убеждены, что кооперация сама по себе как экономическое явление имеет для наших регионов существенное, а в некоторых случаях даже решающее значение. Так, например, по информации Центра Союза России, потребительская кооперация обслуживает 54000 населенных пунктов с численностью жителей до 100 человек. В данных населенных пунктах кооперативная организация является практически единственными организациями, которые предоставляют торговые бытовые услуги и услуги по заготовке сельскохозяйственной продукции. Таким образом, помимо потенциально высокой экономической эффективности, кооперация в России имеет в России высокую социальную значимость».