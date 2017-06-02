Экономика

Елена Малкова
2 Июня, 2017 09:47

Татарстан и Росморречфлот договорились о модернизации Казанского речного техникума

Участие в работе XXI Петербургского международного экономического форума.
Источник фото: tatarstan.ru
Казань, 02 Июня - DIXINEWS.

Соглашение о совместной модернизации Казанского речного техникума было подписано между Республикой Татарстан и Федеральным агентством морского и речного транспорта 1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Подписи под документом поставили Президент РТ Рустам Минниханов и заместитель министра транспорта РФ - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский.

Таким образом стороны договорились о совместной модернизации Казанского речного техникума. В рамках соглашения Татарстан обеспечит студентов новым общежитием, а современный учебный корпус будет построен Федеральным агентством морского и речного транспорта.

«Развитие системы речного транспорта имеет для нас приоритетное значение. Без квалифицированных кадров сделать это будет невозможно. Потому модернизация учебных площадей Казанского речного техникума - это хороший задел на будущее», - сказал Рустам Минниханов.

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