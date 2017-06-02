Культура

Елена Малкова
2 Июня, 2017 07:50

В Челябинске пройдет XVI международный джазовый фестиваль

Стрит-парад.
Источник фото: pravmin74.ru
Челябинск, 02 Июня - DIXINEWS.

XVI международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир!» стартует 3 июня в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В течение двух дней в концертных залах и на открытых площадках будут выступать лучшие российские и зарубежные музыканты.

В фестивале примут участие ансамбль «Moscow Ragtime Band», «Тромбон-шоу», солистка знаменитого оркестра Олега Лундстрема Елена Цой. В Челябинск впервые приедет трио Ивана Фармаковского. Пианист работал в биг-бэнде у Бутмана, выступал с Бенни Голсоном, Билом Эвансом, Уинтоном Марсалисом. Также впервые челябинская публика услышит немецкий джаз-квинтет «Just Friends». Список звездных гостей возглавит народный артист России Анатолий Кролл.

На фестивале выступят местные коллективы во главе с «Уральским диксилендом», к ним впервые присоединятся камерный хор филармонии и юные музыканты.

В рамках двухдневной программы фестиваля запланированы гала-концерты, стрит-парад и выступления на отрытых площадках – перед оперным театром и Главпочтамтом.

«Только в Челябинске можно поймать настоящую джазовую атмосферу. Потому что, единственный в России стрит-парад проходит именно у нас. Поэтому музыканты всегда с большой охотой откликаются, приезжают и всегда участвуют в стрит-параде», – подчеркнул организатор фестиваля, народный артист России Игорь Бурко.

Музыкальное шествие пройдет 4 июня по пешеходной части Кировки. В нем примут участие и юные джазмены – детский коллектив «Веселые саксофоны» из Екатеринбурга. Затем музыканты будут выступать на открытых площадках, а вечером соберутся в концертном зале Прокофьева на заключительный концерт.

Челябинская филармония к фестивалю подготовила подарок: первый джазовый фото-календарь на 2018 год. В издание вошли уникальные ретро-фото из частных коллекций и архивов. Выпуск календаря приурочен к 95-летию российского джаза, 85-летию челябинского джаза, 75-летию заслуженного артиста России Станислава Бережнова и 80-летию челябинской филармонии.

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