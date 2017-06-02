Один год «Дальневосточному гектару»: 91,5 тысяч заявлений

1 июня 2016 года вступил в силу закон о «дальневосточном гектаре», сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

«Вторая волна заселения российского Дальнего Востока» и «революция в земельном законодательстве» – так характеризуют социальную инициативу Правительства Российской Федерации.

За прошедший год закон о «дальневосточном гектаре» прошел три этапа реализации: с 1 июня 2016 г. земля была доступна в «пилотных» районах субъектов Дальнего Востока для жителей этих районов, затем, с 1 октября 2016 года, возможность выбрать участок в своем субъекте получили дальневосточники, а с 1 февраля 2017 г. «дальневосточные гектары» стали доступны для всех граждан России. На сегодняшний день заявки на свой участок подали свыше 91,5 тысяч человек. Более 18 тысяч гектаров уже выданы, еще 10 тысяч скоро обретут собственников - по ним приняты положительные решения.

В списке заявителей – жители практически всех российских регионов. Самые активные – дальневосточники, лидерами среди других субъектов страны являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. Выдаче подлежит 23% всех земель Дальнего Востока.

Более 12 тысяч заявок – коллективные, а на «дальневосточных гектарах» скоро появятся новые населенные пункты. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проанализировало карту регионов ДФО и выделило 53 «точки притяжения» интереса граждан – агломерации «дальневосточных гектаров». Схема их расположения и пошаговая инструкция по созданию поселений размещены на сайте АРЧК ДВ.

«Эксперты Агентства ведут адресную работу с получателями «дальневосточных гектаров» по созданию «пилотных» поселений, предлагая методологическую помощь, организуя взаимодействие с местными органами власти. Так, уже состоялись первые сходы граждан, обсуждается проведение инфраструктуры к поселениям и выбираются названия новых населенных пунктов. Не сомневаюсь, что уже в этом году на карте Дальнего Востока появятся новые географические названия», - отметил генеральный директор АРЧК ДВ Валентин Тимаков

По решению Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки коллективные заявки станут приоритетными при обеспечении инфраструктурой. Такую норму пропишут в законе.

«Мы хотим напрямую в законе заложить норму, что коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно. Если формируется заявка, состоящая из десятков, сотен обращений – очевидно, что для компактно расположенных земельных участков можно рационально инфраструктуру подвести, сработает эффект масштаба», сообщил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

С 1 февраля 2017 года информационную систему «НаДальнийВосток.РФ» посетили более 4,6 миллионов россиян. Большинство из них – молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. На «горячую линию» программы «Дальневосточный гектар» поступило более 167 тысяч обращений.

Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с чиновниками, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». C 1 февраля 2017 года оформить заявку можно в многофункциональных центрах «Мои документы». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. Проект рассчитан до 2035 года, в нем примут участие несколько поколений россиян.

Самые востребованные гектары – в Приморье, Якутии и Хабаровском крае. В основном бесплатный участок берут для индивидуального жилищного строительства, ведения сельского хозяйства, садово-дачного хозяйства, туристско-рекреационных целей или предпринимательства.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке сформировало портфель типовых решений, бизнес-планов, которые могут быть полезными при принятии решения, чем заняться на земле, будь то выращивание голубики или организация пункта сбора или обработки дикоросов, открытие лесопилки или детского лагеря, мини-пекарни или мебельного производства. Они содержат структуру и порядок экономических расчетов, которые может сделать предприниматель. Достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия, учесть особенности ведения бизнеса в том или ином регионе.

Чтобы выявить и распространить лучшие идеи и модельные решения использования «дальневосточных гектаров», АРЧК ДВ второй раз проводит конкурс идей. Он проводится по шести номинациям: «Малоэтажное жилищное строительство», «Сельское хозяйство», «Туризм и рекреация», «Инновационные/технологичные решения», «Экологическая и социально ориентированная деятельность», «Поселения». Авторы лучших идей получат возможность представить свои проекты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Работы принимаются до 15 июля.

На сайте Агентства собраны около 35 мер государственной поддержки, которые могут быть полезными для освоения «дальневосточного гектара». Кроме того, специалисты Службы адаптации и поддержки переезжающих работников РЧК ДВ ответят на вопросы о трудоустройстве в регионе и условиях для жизни.