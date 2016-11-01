Криминал

Елена Малкова
2 Июня, 2017 06:36

На Камчатке в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя транспортного предприятия

Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Источник фото: kirmayak.ru
Камчатский край, 02 Июня - DIXINEWS.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего исполняющего обязанности директора ФГУП «Усть-Камчатский морской торговый порт».

Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщает пресс-служба Дальневосточного СУТ СК России.

По версии следственных органов через месяц после назначения на должность обвиняемый, используя служебные полномочия, издал заведомо незаконные приказы о начислении себе ежемесячной доплаты к заработной плате и выплате материальной помощи. Общая сумма полученных денежных средств превысила 500 тыс. рублей.

Указанными действиями мужчина причинил предприятию материальный ущерб и снизил его платежеспособность.

Камчатский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и направил его в Усть-Камчатский районный суд Камчатского края для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Дальневосточного транспортного прокурора.

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