Правительство РФ одобрило концепцию развития острова Русский

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев утвердил разработанную Минвостокразвития России концепцию развития острова Русский.

Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать здесь свои проекты на сумму более 50 млрд рублей. Среди них – центр ядерной медицины, инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр по поставкам электроэнергии в страны АТР, новые гостиничные и туристические комплексы. Для того, чтобы эти проекты стартовали и стартовали успешно, на острове Русский будет создана территория опережающего развития. Соответствующее распоряжение Правительства России подписано», – сказал Александр Галушка.

Кроме того, концепция развития острова предусматривает строительство на его территории Центра международного сотрудничества, включающего конгрессно-выставочный центр, в том числе для ежегодного проведения Восточного экономического форума, бизнес-центров и современных гостиниц.

Важнейшим направлением развития острова является развитие Дальневосточного федерального университета и создание полноценного университетского города. Подписанным распоряжением предусматривается строительство II очереди ДВФУ, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, технико-внедренческий парк, детский технопарк, а также специальные страновые кампусы для студентов из Китая, Японии, Республики Корея и других стран АТР.

Остров Русский станет центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний на Дальний Восток. Концепцией предусмотрено создание морского биотехнопарка, площадки для использования, тестирования и сертификации российских и иностранных высокотехнологичных систем, в том числе робототехники, морской техники, беспилотных систем. Этому будет способствовать и создание Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий.

Для повышения туристической привлекательности острова предусматривается введение системы Tax Free.

В целях поддержки инвесторов, которые реализуют проекты на острове Русский, Минвостокразвития на ближайшие 2 года выделено 3,8 млрд рублей средств федерального бюджета на инфраструктурное развитие его территории.