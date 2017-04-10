На станции метро «Ховрино» в Москве завершается отделка

Заканчиваются наружные отделочные работы станции метрополитена «Ховрино», что по Замоскворецкой линии.

Об этом сообщил Андрей Бочкарев - руководитель Департамента строительства Москвы.

«Уже полностью выполнена отделка платформы, путевых стен, станционных колонн. Сейчас ведется монтаж подвесного потолка и светильников. Станцию планируется открыть для пассажиров в конце 2017 года. Напомню, что по многочисленным просьбам жителей города мэр Москвы Сергей Собянин принял решение возобновить строительство станции «Беломорская» на перегоне между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». Строительство «Беломорской» будет завершено в 2018 году», - подчеркнул Бочкарев.