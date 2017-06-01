Сколько стоит родить ребенка – мнение экспертов

Эксперты сервиса сравнения товаров и цен, посчитали минимальную стоимость вещей первой необходимости для новорожденного.

Только самое важное - кроватка, коляска, гаджеты вроде молокоотсоса и радионяни, запас памперсов на месяц и всякие мелочи на первое время, обойдется рациональным родителям в 50 тыс. рублей.

Елена Суховей, управляющий директор одного из современных сервисов продажи детских вещей и продуктов отмечает: «мы составили список обязательных товаров для малыша в первый месяц жизни — так называемое «приданое» ребенка. Эксперты выделили модели, которые пользовались высоким спросом среди родителей в 2017 году, и рассчитали нижнюю границу их стоимости. Более 23 млн товаров для детей продаются в интернет-магазинах России, поэтому мы знаем предпочтения покупателей по моделям и средней стоимость товаров».

Сумма включает вещи, которыми лучше запастись до родов. Например, первую одежду малыша.

«Набор боди (588 руб.), распашонка (325 руб), носочки (124 руб.), чепчик (68 руб.), слип (422 руб.) и конверт в коляску (1105 руб.). Если ребенок появился на свет зимой, то стоит озадачиться покупкой зимнего комбинезона (3030 руб.) и теплых пинеток (821 руб.). Существенную статью расходов составляют средства гигиены. Средняя стоимость подгузников по стране (0-7 кг, 80-100 шт) - 1013 руб., в первый месяц понадобятся минимум три пачки. Цены на пеленки непромокаемые, хлопчатобумажные для жаркой погоды и фланелевые — для прохладной, стартуют от 117 руб. Не лишними будут влажные салфетки и одноразовые простыни, чтобы защитить матрас от протекания. Сюда же входят гели для купания (129 руб), детские кремы (180 руб.) и присыпки (127 руб.) популярных брендов. Для купания понадобится пластмассовая ванночка от 429 руб.», - рассказывает Елена Суховей.

А если учитывать различные гаджеты, облегчающие жизнь родителям, то сумма может перевалить и за 50 тыс. рублей. По мнению экспертов, помощь, выделяемая сегодня государством совершенно недостаточна для взращивания будущего потомства.