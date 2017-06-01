Центр поддержки китайских инвесторов в ДФО создадут в июле

В июле будет подписано соглашение о создании центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке.

Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в ходе встречи с губернатором провинции Хэйлунцзян (Китай) господином Лу Хао сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

«Совместно с Государственным комитетом по развитию и реформе Китая мы согласовали создание центра поддержки китайских инвесторов на Дальнем Востоке. По сути, это единое окно для работы с китайским бизнесом. С российской стороны его учредителем станет Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта, а со стороны КНР – Ассоциация китайских предприятий, работающих за рубежом», – подчеркнул министр.

Соответствующее соглашение, по его словам, будет подписано уже в июле в Москве.

Также Александр Галушка сообщил губернатору о том, что Минвостокразвития ежеквартально проводит «день китайского инвестора», и пригласил принять участие в следующем.

«Мы уже два раза проводили такое мероприятие. В нем принимает участие вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Благодаря этому китайские инвесторы могут решить возникающие проблемы на уровне правительства. Предлагаю очередной день провести совместно с провинцией Хэйлунцзян», - резюмировал он.

Лу Хао поддержал идею организации такого мероприятия и добавил, что в ближайшее время в Минвостокразвития будет направлен список китайских компаний-инвесторов, готовых к участию в бизнес-мероприятиях.

«Мы готовы привлечь предпринимателей и организовать рабочие поездки госпредприятий Китая на Дальний Восток. Ваш регион открывает возможности для многоформатного сотрудничества, поэтому департамент коммерции провинции Хэйлунцзян организует различные деловые встречи. Это поможет нашим предприятиям найти разные возможности для сотрудничества», - отметил Лу Хао.