Определены цели, задачи и показатели для «дальневосточных разделов» госпрограмм

Цели, задачи и показатели «дальневосточных разделов» госпрограмм рассмотрены и одобрены на заседании рабочей группы по приоритизации государственных программ при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Разработанные показатели станут основой для формирования и корректировки специальных разделов, отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

Он напомнил, что на заседании Правительства Российской Федерации 27 апреля Председатель Правительства России Дмитрий Медведев поручил ответственным исполнителям привести «дальневосточные разделы» государственных программ в соответствие с нормативными требованиями, предусмотренными Постановлением Правительства №1137 от 7 ноября 2016 г.

«Эту работу необходимо завершить к 1 августа. Одним из критериев является наличие в «дальневосточных разделах» целей, задач и целевых показателей (индикаторов) направленных на опережающее развитие Дальнего Востока, - отметил Артур Ниязметов. - В рамках этой работы Минвостокразвития совместно с органами власти регионов Дальнего Востока подготовлены для включения в спецразделы конкретные цели, задачи и целевые показатели. Далее на их основе в рамках работы над комплексными планами развития регионов будет сформирован пул проектов, которые и лягут в основу мероприятий отраслевых госпрограмм».

Большинство показателей утверждены на уровне среднероссийских. По словам замминистра, это обусловлено тем, что целевые значения определены на конец срока действия госпрограмм, большинство из которых действуют до 2020 года. По словам Артур Ниязметова, достижение среднероссийских показателей – это задача первого этапа приортизации госпрограмм. При продлении госпрограмм до 2025 года можно будет говорить о более высоких показателях опережающего развития макрорегиона.

«Сейчас по целому ряду программ достижение среднероссийского уровня – это уже очень серьезная работа, требующая большого объема ресурсов. Поэтому сегодня в качестве первоочередной задачи мы определяем такие показатели», - отметил замминистра.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Правительство России разработало новый механизм, обеспечивающий принципиально иной подход государственного финансирования социально-экономического развития Дальнего Востока. Он предполагает формирование «дальневосточных разделов» в государственных и федеральных целевых программах, а также их обязательное согласование с Минвостокразвития России. Был утвержден перечень из 27 госпрограмм, в которых должны быть сформированы подпрограммы по опережающему развитию Дальнего Востока.

С января 2017 года началось выделение «дальневосточных разделов» в отраслевых госпрограммах. В 20 из 27 госпрограмм спецразделы уже выделены.