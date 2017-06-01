Конкурс «Позитивный контент» открыл прием заявок в День защиты детей

1 июня в Международный день защиты детей стартовал прием заявок на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе интернет-проектов для детей, подростков и молодежи «Позитивный контент».

Он пройдет уже в 7-ой раз. РОЦИТ выступает организатором конкурса.

«Интернет для молодежи сегодня – территория свободы. Ограничение свободы воспринимается детьми как ограничение самостоятельности, автономии и независимости в принятии решений. Они – активные пользователи мессенджеров, предпочитают видеоблоги обычному телевидению и делают выбор в пользу не материальных вещей, а впечатлений, для того чтобы можно было поделиться ими в социальных сетях. Этот порыв нельзя регулировать, можно только “подставить плечо” и оказаться рядом с правильным сервисом», – заявил Председатель Правления РОЦИТ, Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

По словам Левина, цель конкурса «Позитивный контент» - содействие развитию развлекательных, информационных, образовательных и познавательных digital-проектов, отвечающих современным требованиям безопасности, а также способствующих позитивному мышлению, вдохновению и творчеству среди молодёжи сети интернет по всей России.