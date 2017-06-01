Экономика

Елена Малкова
1 Июня, 2017 11:53

Санкт-Петербург становится центром модной индустрии страны

Георгий Полтавченко выступил на открытии пленарной сессии «Участие регионов России в развитии легкой промышленности и формировании индустрии моды как глобального сетевого рынка».
Источник фото: gov.spb.ru
Санкт-Петербург, 01 Июня - DIXINEWS.

В первый день работы Петербургского международного экономического форума губернатор Георгий Полтавченко выступил на открытии пленарной сессии «Участие регионов России в развитии легкой промышленности и формировании индустрии моды как глобального сетевого рынка».

Об этом сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

«Правительство нашего города поставило перед собой амбициозную, но вполне выполнимую задачу – завоевать и укрепить статус Санкт-Петербурга как центра модной индустрии России. Для этого, на мой взгляд, у нас есть все предпосылки», - отметил Георгий Полтавченко. Он сообщил, что в городе на Неве сегодня работает более двух тысяч дизайнеров одежды. По словам губернатора, за последние годы в северной столице появилось несколько десятков ярких имен и брендов модной индустрии, которые уже известны далеко за пределами города. Губернатор подчеркнул, что профильные вузы и средние учебные заведения каждый год готовят сотни высококлассных специалистов.

В настоящее время в Санкт-Петербурге работает порядка 450 предприятий, которые производят одежду, обувь и аксессуары. Экспорт производимой продукции постоянно растет. Положительная динамика наблюдается и по итогам 2016 года, и по первым месяцам текущего года.

Губернатор заявил, что Петербург оказывает поддержку предприятиям индустрии моды. Так были вдвое увеличены объемы финансовой помощи легкой промышленности, которую получили 55 предприятий.

Разработана комплексная программа «Санкт-Петербург – центр индустрии моды и легкой промышленности». Стоит отметить, что данная комплексная программа направлена на кооперацию дизайнерского сообщества и производственных площадок.

«На сегодняшний день это ключевая задача», - отметил Георгий Полтавченко. Он сообщил, что рассматривается возможность создания отраслевого бизнес-инкубатора с передовым оборудованием для молодых дизайнеров, а также сети шоу-румов, где производители могли бы реализовывать на особых условиях свою продукцию.

Кроме того, губернатор сообщил, что Правительство Санкт-Петербурга планирует подготовить ряд налоговых и финансовых преференций для предприятий легкой промышленности и индустрии моды.

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