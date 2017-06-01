Ремонт дорог в Уфе ведется круглосуточно

В рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе в строительном сезоне 2017 года капитально отремонтируют 29 участков улично-дорожной сети.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Уфы, планируется капитально отремонтировать более 1 млн 112 тыс. кв. метров дорожного полотна, 55,8 процента из которых приходится на северную часть города.

В настоящее время работы ведутся по проспекту Октября на участке от ул.Шафиева до Северного проезда, по ул. Рихарда Зорге на участке от ул. 50 лет СССР до ул.Большая Гражданская, по ул.Лесотехникума, ул.Файзи Гаскарова, ул. Колгуевская и др. Близится к завершению капитальный ремонт на участках таких улиц, как Сельская Богородская, Жукова, Ферина, Мушникова, Ульяновых, Горького.

С целью проведения качественного капитального ремонта в максимально сжатые сроки работы осуществляются круглосуточно. Такая мера особенно актуальна на главных магистралях столицы республики, по которым проходит основной пассажиропоток.

Дорожные службы призывают горожан проявить терпение, так как без ограничений либо полного закрытия проезжих частей провести качественный ремонт дорог невозможно. Общемировая практика - на период ремонта полностью или частично перекрывать участки дорог.

Для минимизации неудобств жителей города запущена в работу интерактивная карта ремонта дорог. Ежедневно на ней обновляется информация об участках улиц, где ведутся ремонтные работы. Каждый горожанин, используя информацию интерактивной карты, может планировать свой маршрут так, чтобы объехать участки, где перекрыта дорога либо имеется затруднение движения. Кроме того, на карте можно посмотреть паспорт объекта с информацией о заказчике, генеральной подрядной организации, периоде проведения работ.