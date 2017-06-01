В Ростовской области построено 584 тысячи квадратных метров жилья

Годовая программа по вводу жилья на Дону выполнена на 25%.

С начала года в регионе введено в эксплуатацию 584 тысяч кв. метров жилья. Об этом рассказал заместитель губернатора Сергей Сидаш.

Предприятия и организации возвели жилые объекты общей площадью 196 тысяч кв. метров. Стоит отметить, что на долю индивидуальных застройщиков приходится 66 % введенного жилья.

- Наиболее высокими темпами ввод жилья осуществлялся в Азове, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Кашарском, Миллеровском, Милютинском и Обливском районах, - сказал Сергей Сидаш.

Управление информационной политики правительства Ростовской области сообщает, что в 2017 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 2,3 млн кв. метров жилья.