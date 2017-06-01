Омская область вошла в пятерку лучших производителей сыров в России

Аналитический центр MilkNews опубликовал Топ-20 регионов с наибольшими объемами производства сыров и сырных продуктов в I квартале 2017 года.

Согласно данным аналитического центра по итогам января-марта текущего года, передовыми регионами с наибольшими объемами производства данной продукции стали Воронежская область, Алтайский край, Московская, Брянская, Омская области, Республика Татарстан и Удмуртская Республика.

Омский регион увеличил объём производства сыра и сырных продуктов на 19,1% к уровню аналогичного периода 2016 года. За три месяца в области произведено 8,1 тыс. тонн сыра и сырных продуктов, сообщает пресс-служба регионального правительства.