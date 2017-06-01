Экономика

Елена Малкова
1 Июня, 2017 07:08

Уникальное производство голубики открылось в Нижегородской области

Производство проинспектировал губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
Источник фото: government-nnov.ru
Нижний Новгород, 01 Июня - DIXINEWS.

Уникальное для России промышленное производство голубики открылось в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме голубики, на территории ягодного сада ООО «Рассвет» в Сергачском районе начали выращивать клубнику, землянику, малину и ежевику. Производство проинспектировал глава Нижегородской области Валерий Шанцев.

Как отметил глава региона, нижегородцы уже привыкли покупать замороженные ягоды, которые поставляются из-за рубежа, но необходимо осваивать и собственное производство, чтобы быть уверенными в качестве продукции.

«В Сергачском районе уже восстановлено производство на сахарном заводе, но люди там работают, в основном, осенью, а весной и летом, пока свекла выращивается, у них загрузка меньше. Мы договорились с инвесторами проекта промышленного производства ягод о том, что будут приглашать на сезонные работы сотрудников Сергачского сахарного завода, чтобы у них была возможность получить дополнительный доход», - сказал губернатор.

«Производство голубики, земляники, малины и ежевики – это только начало», - отметил Валерий Шанцев.

Как отметил губернатор, необходимо расширять ассортимент, развивать направление производства йогуртов, варенья, джемов и другой десертной продукции.

Как отметил директор ООО «Рассвет» Владимир Федотов, в Сергачском районе почва и климат - подходящие для выращивания ягодных культур.

Перед запуском производства была проведена большая подготовительная работа: изучались данные с Сергачской метеостанции за последние 10 лет, проводились консультации со специалистами, анализировалось качество грунтовых вод в данной местности.

«Мы начинаем с 50 га – для ягодного сада это достаточно много, - подчеркнул директор ООО «Рассвет». - Посадили 30 га земляники, 10 га малины, 5 га ежевики и 15 га голубики».

Стоит отметить, это уникальная площадка для выращивания голубики не только для Нижегородской области, но и для России. Таких больших промышленных производств голубики в стране больше нет. В настоящее время производство голубики активно развивается в зарубежных странах, а Нижегородская область станет первопроходцем в этом направлении в России.

Как сообщили в ООО «Рассвет», на вновь открывшемся производстве создано почти 400 сезонных и постоянных рабочих мест. Планируемый ежегодный сбор ягод составит 700 тонн.

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